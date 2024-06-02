Режисер Дені Вільнев прокоментував касовий успіх другої частини "Дюни"

Режисер фільмів "Дюна" озвучив несподіване розчарування щодо свого успіху
Канадський режисер Дені Вільнев прокоментував касовий успіх свого фільму "Дюна: Частина друга". Стрічка на цей час є найуспішнішою за цим показником у 2024 році. Втім, слова Вільнева здивували багатьох.
Про це повідомляє видання The Wrap.
Дені Вільневу не подобається успіх "Дюни"
Титулований режисер відвідав церемонію нагородження премії Canadian Screen Awards. Саме так 56-річний Вільнев зазначив: йому хочеться, аби касовий рекорд фільму "Дюна: Частина друга" перевершили інші стрічки.
"Мені пощастило, що "Дюна" достукалася до глядачів, і я хотів би, щоби це відбувалося частіше. Я розчарований тим, що досі залишаюся номером один. Сподіваюся, що скоро у прокаті будуть й інші успіхи, що цього літа ситуація покращиться", — прокоментував Вільнєв.
Прем’єра другої частини фільму "Дюна", в якому знялися, зокрема, такі актори як Тімоті Шаламе та Зендея, пройшла в лютому. За цей час стрічка зібрала у світовому прокаті понад 711 млн доларів. Бюджет фільму склав 190 млн доларів.
В трійку найуспішніших комерційних фільмів цього року поки що входять "Годзілла і Конг: Нова імперія" (567 млн доларів зборів) та "Кунг-фу Панда-4" (539 млн доларів).
Голлівуд можуть ще врятувати від фіаско (якщо жоден з фільмів не набере одного мільярду доларів) прем’єри "Нікчемний Я 4" та "Дедпул та Росомаха" від Marvel.
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