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Режисер фільмів "Дюна" озвучив несподіване розчарування щодо свого успіху

2 червня 2024 16:56
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Стас Кожушко
Редактор
Режисер Дені Вільнев прокоментував касовий успіх другої частини "Дюни"
Команда фільму "Дюна. Частина друга". Фото: Instagram/dunemovie
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Канадський режисер Дені Вільнев прокоментував касовий успіх свого фільму "Дюна: Частина друга". Стрічка на цей час є найуспішнішою за цим показником у 2024 році. Втім, слова Вільнева здивували багатьох. 

Про це повідомляє видання The Wrap.

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Титулований режисер відвідав церемонію нагородження премії Canadian Screen Awards. Саме так 56-річний Вільнев зазначив: йому хочеться, аби касовий рекорд фільму "Дюна: Частина друга" перевершили інші стрічки. 

"Мені пощастило, що "Дюна" достукалася до глядачів, і я хотів би, щоби це відбувалося частіше. Я розчарований тим, що досі залишаюся номером один. Сподіваюся, що скоро у прокаті будуть й інші успіхи, що цього літа ситуація покращиться", — прокоментував Вільнєв.

Прем’єра другої частини фільму "Дюна", в якому знялися, зокрема, такі актори як Тімоті Шаламе та Зендея, пройшла в лютому. За цей час стрічка зібрала у світовому прокаті понад 711 млн доларів. Бюджет фільму склав 190 млн доларів. 

В трійку найуспішніших комерційних фільмів цього року поки що входять  "Годзілла і Конг: Нова імперія" (567 млн доларів зборів) та "Кунг-фу Панда-4" (539 млн доларів).

Голлівуд можуть ще врятувати від фіаско (якщо жоден з фільмів не набере одного мільярду доларів) прем’єри "Нікчемний Я 4" та "Дедпул та Росомаха" від Marvel.

Нагадаємо, раніше ми писали, що новий фільм франшизи "Шалений Макс" з Анею Тейлор-Джой провалився в прокаті. Також ми розповідали, що актори Бред Пітт і Джордж Клуні возз'єдналися на екрані у комедійному бойовику "Самотні вовки".

кіно
гроші
Дюна
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