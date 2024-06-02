Режисер Дені Вільнев прокоментував касовий успіх другої частини "Дюни"

Команда фільму "Дюна. Частина друга". Фото: Instagram/dunemovie

Канадський режисер Дені Вільнев прокоментував касовий успіх свого фільму "Дюна: Частина друга". Стрічка на цей час є найуспішнішою за цим показником у 2024 році. Втім, слова Вільнева здивували багатьох.

Про це повідомляє видання The Wrap.

Читайте також:

Дені Вільневу не подобається успіх "Дюни"

Титулований режисер відвідав церемонію нагородження премії Canadian Screen Awards. Саме так 56-річний Вільнев зазначив: йому хочеться, аби касовий рекорд фільму "Дюна: Частина друга" перевершили інші стрічки.

"Мені пощастило, що "Дюна" достукалася до глядачів, і я хотів би, щоби це відбувалося частіше. Я розчарований тим, що досі залишаюся номером один. Сподіваюся, що скоро у прокаті будуть й інші успіхи, що цього літа ситуація покращиться", — прокоментував Вільнєв.

Прем’єра другої частини фільму "Дюна", в якому знялися, зокрема, такі актори як Тімоті Шаламе та Зендея, пройшла в лютому. За цей час стрічка зібрала у світовому прокаті понад 711 млн доларів. Бюджет фільму склав 190 млн доларів.

В трійку найуспішніших комерційних фільмів цього року поки що входять "Годзілла і Конг: Нова імперія" (567 млн доларів зборів) та "Кунг-фу Панда-4" (539 млн доларів).

Голлівуд можуть ще врятувати від фіаско (якщо жоден з фільмів не набере одного мільярду доларів) прем’єри "Нікчемний Я 4" та "Дедпул та Росомаха" від Marvel.

Нагадаємо, раніше ми писали, що новий фільм франшизи "Шалений Макс" з Анею Тейлор-Джой провалився в прокаті. Також ми розповідали, що актори Бред Пітт і Джордж Клуні возз'єдналися на екрані у комедійному бойовику "Самотні вовки".