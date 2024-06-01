Новий фільм з Анею Тейлор-Джой провалився в прокаті — які касові збори

Актори Аня Тейлор-Джой та Кріс Гемсворт. Instagram/furiosamovie

Минулого тижня у світовий прокат, зокрема і український, вийшов приквел фільму "Шалений Макс: Дорога гніву", стрічка "Фуріоза: Шалений Макс. Сага". Головні ролі в ньому зіграли актори Аня Тейлор-Джой та Кріс Гемсворт. Втім, поки що очікування продюсерів стрічка не виправдовує.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Стрічка зібрала у світовому прокаті 71,7 млн доларів. Це менше половини виробничого бюджету, який склав 168 млн доларів. При чому він не враховує потужне промо та прес тури, світські прем’єри за участю зірок. Для того, аби "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" окупився, треба зібрати в прокати як мінімум 320 млн доларів, аби вийти в плюс.

Статистика аудиторії демонструє серйозний спад. Прем'єру приквел у залах відвідали 60% чоловіків та 40% жінок. Хоча "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" присвячена історії дівчини, саме жіноча аудиторія просіла до 29%.

Зазначимо, що збори попереднього фільму режисера Джорджа Міллера, а саме "Шалений Макс: Дорога гніву" теж не були задовільними, хоча в нуль проєкту вдалося вийти. При бюджеті в 185 млн доларів стрічка зібрала у світовому прокаті 389 млн доларів.

Касові збори "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" станом на 01.06.2024. Скриншот: Box Office Mojo

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