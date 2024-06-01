Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Новий фільм франшизи "Шалений Макс" з Анею Тейлор-Джой провалився в прокаті arrow

Новий фільм франшизи "Шалений Макс" з Анею Тейлор-Джой провалився в прокаті

1 червня 2024 14:00
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Новий фільм з Анею Тейлор-Джой провалився в прокаті — які касові збори
Актори Аня Тейлор-Джой та Кріс Гемсворт. Instagram/furiosamovie
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Минулого тижня у світовий прокат, зокрема і український, вийшов приквел фільму "Шалений Макс: Дорога гніву", стрічка "Фуріоза: Шалений Макс. Сага". Головні ролі в ньому зіграли актори Аня Тейлор-Джой та Кріс Гемсворт. Втім, поки що очікування продюсерів стрічка не виправдовує. 

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Читайте також:

Провал нового фільму франшизи "Шалений Макс"

Стрічка зібрала у світовому прокаті 71,7 млн доларів.  Це менше половини виробничого бюджету, який склав 168 млн доларів.  При чому він не враховує потужне промо та прес тури, світські прем’єри за участю зірок. Для того, аби "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" окупився, треба зібрати в прокати як мінімум 320 млн доларів, аби вийти в плюс.

Статистика аудиторії демонструє серйозний спад. Прем'єру приквел у залах відвідали 60% чоловіків та 40% жінок. Хоча "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" присвячена історії дівчини, саме жіноча аудиторія просіла до 29%.

Зазначимо, що збори попереднього фільму режисера Джорджа Міллера, а саме "Шалений Макс: Дорога гніву" теж не були задовільними, хоча в нуль проєкту вдалося вийти. При бюджеті в  185 млн доларів стрічка зібрала у світовому прокаті 389 млн доларів. 

Касові збори Фуріози
Касові збори "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" станом на 01.06.2024. Скриншот: Box Office Mojo

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудські актори Бред Пітт і Джордж Клуні возз'єдналися на екрані у комедійному бойовику "Самотні вовки". Також ми розповідали, що акторка Рене Зеллвегер приміряла легендарне міні на зйомках нової частини Бріджит Джонс.

Аня Тейлор-Джой
кіно
Кріс Гемсворт
кінотеатри
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей