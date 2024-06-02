Режиссер Дени Вильнев прокомментировал кассовый успех второй части "Дюны"

Команда фильма "Дюна. Часть вторая". Фото: Instagram/dunemovie

Канадский режиссер Дени Вильнев прокомментировал кассовый успех своего фильма "Дюна: Часть вторая". Лента в настоящее время является самой успешной по этому показателю в 2024 году. Впрочем, слова Вильнева удивили многих.

Об этом сообщает издание The Wrap.

Читайте также:

Дэнни Вильневу не нравится успех "Дюны"

Титулованный режиссер посетил церемонию награждения премии Canadian Screen Awards. Именно так 56-летний Вильнев отметил: ему хочется, чтобы кассовый рекорд фильма "Дюна: Часть вторая" превзошли другие ленты.

"Мне повезло, что "Дюна" достучалась до зрителей, и я хотел бы, чтобы это происходило чаще. Я разочарован тем, что до сих пор остаюсь номером один. Надеюсь, что скоро в прокате будут и другие успехи, что этим летом ситуация улучшится", — прокомментировал Вильнев.

Премьера второй части фильма "Дюна", в котором снялись, в частности такие актеры как Тимоти Шаламе и Зендея, состоялась в феврале. За это время лента собрала в мировом прокате более 711 млн долларов. Бюджет фильма составил 190 млн. долларов.

В тройку самых успешных коммерческих фильмов в этом году пока входят "Годзилла и Конг: Новая империя" (567 млн долларов сборов) и "Кунг-фу Панда-4" (539 млн долларов).

Голливуд могут еще спасти от фиаско (если ни один из фильмов не наберет одного миллиарда долларов) премьеры "Гадкий я 4" и "Дедпул и Росомаха" от Marvel.

Напомним, ранее мы писали, что новый фильм франшизы "Безумный Макс" с Аней Тейлор-Джой провалился в прокате. Также мы рассказывали, что актеры Брэд Питт и Джордж Клуни воссоединились на экране в комедийном боевике "Одинокие волки".