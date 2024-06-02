Режиссер Дени Вильнев прокомментировал кассовый успех второй части "Дюны"

Режиссер фильмов "Дюна" озвучил неожиданное разочарование по поводу своего успеха
Канадский режиссер Дени Вильнев прокомментировал кассовый успех своего фильма "Дюна: Часть вторая". Лента в настоящее время является самой успешной по этому показателю в 2024 году. Впрочем, слова Вильнева удивили многих.
Об этом сообщает издание The Wrap.
Дэнни Вильневу не нравится успех "Дюны"
Титулованный режиссер посетил церемонию награждения премии Canadian Screen Awards. Именно так 56-летний Вильнев отметил: ему хочется, чтобы кассовый рекорд фильма "Дюна: Часть вторая" превзошли другие ленты.
"Мне повезло, что "Дюна" достучалась до зрителей, и я хотел бы, чтобы это происходило чаще. Я разочарован тем, что до сих пор остаюсь номером один. Надеюсь, что скоро в прокате будут и другие успехи, что этим летом ситуация улучшится", — прокомментировал Вильнев.
Премьера второй части фильма "Дюна", в котором снялись, в частности такие актеры как Тимоти Шаламе и Зендея, состоялась в феврале. За это время лента собрала в мировом прокате более 711 млн долларов. Бюджет фильма составил 190 млн. долларов.
В тройку самых успешных коммерческих фильмов в этом году пока входят "Годзилла и Конг: Новая империя" (567 млн долларов сборов) и "Кунг-фу Панда-4" (539 млн долларов).
Голливуд могут еще спасти от фиаско (если ни один из фильмов не наберет одного миллиарда долларов) премьеры "Гадкий я 4" и "Дедпул и Росомаха" от Marvel.
Напомним, ранее мы писали, что новый фильм франшизы "Безумный Макс" с Аней Тейлор-Джой провалился в прокате. Также мы рассказывали, что актеры Брэд Питт и Джордж Клуни воссоединились на экране в комедийном боевике "Одинокие волки".
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