Режисер культового фільму "Ферарі" заявив, що має українське коріння

Майкл Манн. Фото: instagram.com/michaelmannofficial.

Режисер "Ферарі" Майкл Манн зізнався, що має українське коріння. Його близький родич народився у місті Овруч.

Про це пише видання The Village.

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Майкл Манн походить з Житомирської області

Режисер фільму "Ферарі" Майкл Манн зізнався, що його "дещо" поєднує з Україною. Його родина проживала в місті Овруч Житомирської області. У першій половині 20 століття вони емігрували до США та Аргентини

"Уся моя родина походить із міста Овруч. Коли мій дідусь залишив Україну й вирушив до США, дві його сестри емігрували до Аргентини разом із дідусем і бабусею Гектора Бабенка. Я не знав про це, поки не познайомився з ним, він розповів мені цю історію", — сказав він.

Майкл Манн. Фото: instagram.com/michaelmannofficial.

Майкл Манн постійно моніторить новини в Україні, тому що його хвилює доля його рідного народу.

"Я стежу за боротьбою, яку зараз веде Україна. Бережіть себе, хай вам щастить. До речі, нещодавно я подивився документальний фільм Шона Пенна "Суперсила", це надзвичайна стрічка", — поділився режисер.

Великий режисер впевнений, що є щось таке в Україні, що сприяє народженню режисерів.

Раніше ми писали, як відбулася прем’єра фільму "Ферарі".

Нагадаємо, що польський серіал на Netflix став популярним серед українців.