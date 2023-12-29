Режиссер культового фильма "Феррари" заявил, что имеет украинские корни
Режиссер "Феррари" Майкл Манн признался, что имеет украинские корни. Его родственник родился в городе Овруч.
Об этом пишет издание The Village.
Семья Майкла Манна из Житомирской области
Режиссер фильма "Феррари" Майкл Манн признался, что его "кое-что" обьединяет с Украиной. Его семья проживала в городе Овруче Житомирской области. В первой половине 20 века они эмигрировали в США и Аргентину.
"Вся моя семья происходит из города Овруч. Когда мой дедушка покинул Украину и отправился в США, две его сестры эмигрировали в Аргентину вместе с дедушкой и бабушкой Гектора Бабенко. Я не знал об этом, пока не познакомился с ним, он рассказал мне эту историю", — сказал он.
Майкл Манн постоянно мониторит новости в Украине, потому что его беспокоит судьба его родного народа.
"Я слежу за борьбой, которую сейчас ведет Украина. Берегите себя, удачи вам. Кстати, недавно я посмотрел документальный фильм Шона Пенна "Суперсила", это прекрасная картина", — поделился режиссер.
Великий режиссер уверен, что есть что-то в Украине, что способствует рождению режиссеров.
Раньше мы писали, как состоялась премьера фильма "Феррари".
Напомним, что польский сериал на Netflix стал популярен среди украинцев.
Читайте Новини.LIVE!