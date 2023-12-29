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Режиссер культового фильма "Феррари" заявил, что имеет украинские корни

29 декабря 2023 14:01
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Режиссер культового фильма "Феррари" заявил, что имеет украинские корни
Майкл Манн. Фото: instagram.com/michaelmannofficial.
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Режиссер "Феррари" Майкл Манн признался, что имеет украинские корни. Его родственник родился в городе Овруч.

Об этом пишет издание The Village.

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Семья Майкла Манна из Житомирской области

Режиссер фильма "Феррари" Майкл Манн признался, что его "кое-что" обьединяет с Украиной. Его семья проживала в городе Овруче Житомирской области. В первой половине 20 века они эмигрировали в США и Аргентину.

"Вся моя семья происходит из города Овруч. Когда мой дедушка покинул Украину и отправился в США, две его сестры эмигрировали в Аргентину вместе с дедушкой и бабушкой Гектора Бабенко. Я не знал об этом, пока не познакомился с ним, он рассказал мне эту историю", — сказал он.

Майкл Манн
Майкл Манн. Фото: instagram.com/michaelmannofficial.

Майкл Манн постоянно мониторит новости в Украине, потому что его беспокоит судьба его родного народа.

"Я слежу за борьбой, которую сейчас ведет Украина. Берегите себя, удачи вам. Кстати, недавно я посмотрел документальный фильм Шона Пенна "Суперсила", это прекрасная картина", — поделился режиссер.

Великий режиссер уверен, что есть что-то в Украине, что способствует рождению режиссеров.

Раньше мы писали, как состоялась премьера фильма "Феррари".

Напомним, что польский сериал на Netflix стал популярен среди украинцев.

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