Таню Муіньо вперше детально висловилась про Євробачення-2024

Режисерка Таню Муіньо. Фото: Instagram/tanumuino

Титулована українська режисерка Таню Муіньо працювала над номером Alyona Alyona та Jerry Heil на пісенному конкурсі "Євробачення-2024", який пройшов в травні у шведському Мальме. Українки тоді посіли третє місце. Під час конкурсу Муіньо не давала інтерв’ю.

Тільки зараз у своїх соцмережах номінантка премії "Ґреммі" прокоментувала досвід на "Євробаченні".

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Уродженка Одеси підбила підсумки останніх трьох місяців. Муіньо згадала про музичних виконавців Дмитра Монатіка, Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса, яким зняла кліпи.

Не забула Таню і про реперку Alyona Alyona зі співачкою Jerry Heil. Бо саме з ними, за словами режисерки, вона отримала новий досвід — робота у прямому ефірі.

"Я так пишаюся вами, дівчата, Alyona Alyona, Jerry Heil і нашою неймовірною командою, завдяки якій це сталося", — зауважила Таню.

Візуал образів Alyona Alyona та Jerry Heil від Таню Муіньо. Фото: Instagram/tanumuino

На Муіньо підписані чимало світових знаменитостей, продюсерів та інших представників шоу-бізнесу. Тому режисерка наголосила на головному меседжі виступу України на пісенному конкурсі.

"Це була можливість привернути до нас увагу світу. Війна все ще триває, і вона напружена! Щодня росіяни бомблять нашу країну, руйнують наші міста та вбивають наших людей. Сподіваюся, ми зробили вплив і з гордістю представили Україну", — підсумувала Муіньо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше після "Євробачення" Alyona Alyona та Jerry Heil дадуть спільний концерт в Україні. Також ми розповідали, чого члени делегації Ізраїлю на "Євробаченні-2024" не очікували у шведському Мальме.