Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Jerry Heil і Alyona Alyona закрили збір для відбудови гімназії arrow

Jerry Heil і Alyona Alyona закрили збір для відбудови гімназії

26 травня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Jerry Heil і Alyona Alyona зібрали гроші для відбудови гімназії на Дніпровщині — скільки
Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram.com/thejerryheil
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка Jerry Heil і реперка Alyona Alyona їхали на Євробачення-2024 з благодійною місією — зібрати 10 мільйонів для відбудови школи. За період конкурсу збір не закрився, однак після повернення артисток ситуація змінилася. 

Про це зірки розповіли в Instagram.

Читайте також:

Jerry Heil і Alyona Alyona відбудують Великокостромську гімназію

Перед виїздом у Мальме на Євробачення співачки оголосили про благодійну місію. Вони вирішили зібрати гроші на відбудову гімназії в селі Велика Костромка, яку вщент зруйнували окупанти ще 2022 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Артистки створили ініціативу "Мій голос відбудовує" на платформі UNITED24. Для реалізації проєкту потрібно 10 мільйонів гривень, і цю суму вже вдалося зібрати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

"Збір на 10 000 000 грн для відбудови Великокостромської гімназії закрито! Попереду багато чудових справ! Коли ми єдині — ми здатні на все!" — повідомили зірки.

Великокостромська гімназія. Фото: UNITED24
Великокостромська гімназія. Фото: UNITED24

Нагадаємо, яке місце посыли співачки на пісенному конкурсі Євробачення-2024. Також Jerry Heil здивувала незвичайною сукнею на Каннському кінофестивалі. Також вона розповіла, скільки грошей для збору вдалось зібрати під час пісенного конкурсу.

Євробачення
війна
Alyona Alyona
благодійність
Jerry Heil
українські зірки
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра