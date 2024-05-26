Jerry Heil і Alyona Alyona зібрали гроші для відбудови гімназії на Дніпровщині — скільки

Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram.com/thejerryheil

Співачка Jerry Heil і реперка Alyona Alyona їхали на Євробачення-2024 з благодійною місією — зібрати 10 мільйонів для відбудови школи. За період конкурсу збір не закрився, однак після повернення артисток ситуація змінилася.

Про це зірки розповіли в Instagram.

Читайте також:

Jerry Heil і Alyona Alyona відбудують Великокостромську гімназію

Перед виїздом у Мальме на Євробачення співачки оголосили про благодійну місію. Вони вирішили зібрати гроші на відбудову гімназії в селі Велика Костромка, яку вщент зруйнували окупанти ще 2022 року.

Артистки створили ініціативу "Мій голос відбудовує" на платформі UNITED24. Для реалізації проєкту потрібно 10 мільйонів гривень, і цю суму вже вдалося зібрати.

"Збір на 10 000 000 грн для відбудови Великокостромської гімназії закрито! Попереду багато чудових справ! Коли ми єдині — ми здатні на все!" — повідомили зірки.

Великокостромська гімназія. Фото: UNITED24

Нагадаємо, яке місце посыли співачки на пісенному конкурсі Євробачення-2024. Також Jerry Heil здивувала незвичайною сукнею на Каннському кінофестивалі. Також вона розповіла, скільки грошей для збору вдалось зібрати під час пісенного конкурсу.