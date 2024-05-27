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Голова делегації Ізраїлю на Євробаченні зізнався, чого вони не очікували в Мальме

27 травня 2024 07:42
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Стас Кожушко
Редактор
Чого не очікували члени делегації Ізраїлю на конкурсі Євробачення
Ізраїльсько-російська співачка Еден Голан на конкурсі "Євробачення-2024". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Пісенний конкурс "Євробачення-2024" був одним з найнапруженіших за останній час через участь Ізраїлю. Причиною стала війна в регіоні та гуманітарна ситуація в Секторі Гази. Голова делегації Ізраїлю на конкурсі Йоав Цафір розповів деякі деталі поїздки до шведського Мальме, де проходило "Євробачення-2024".

Про це повідомляє видання Ynet.

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Цафір назвав поїздку на пісенний конкурс "ляпасом" для делегації країни, яку представляла ізраїльсько-російська співачка Еден Голан. За його словами, на "Євробаченні-2024" всі вони стикнулись з ненавистю. Але дечого члени делегації Ізраїлю, який у підсумку посів п’яте місце, не очікували.

"Ми думали, що будуть якісь крики, або навіть те, що хтось вистрибне на сцену і буде нам заважати. У нас були різні сценарії. Але ми зовсім не очікували, що нас освистуватимуть. Ніхто з нас не міг уявити, що це буде так", — розповів Йоав Цафір.

Продюсер Йоав Цафір
Голова делегації Ізраїлю на конкурсі "Євробачення-2024" Йоав Цафір. Фото: Wikimedia Commons

Деякі учасники пісенного конкурсу, за його словами, провокували не тільки Еден Голан, але й всю делегацію. Зокрема, Цафір згадав представниць Греції та Ірландії. Так, наприклад, співачка Маріна Сатті показала середній палець стилісту Еден Голан, яка готувалась вийти на сцену під час параду прапорів.

"Стиліст продовжував посміхатися, дістав телефон і сфотографував її. Тоді Bambie Thug (представниця Ірландії. — Ред.) не витримала і почали голосно кричати на ізраїльську делегацію: "Ми хочемо миру, а ви нам заважаєте", — підсумував Цафір.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyona Alyona заступилася за переможців "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що "Суспільне Мовлення" прокоментувало інформацію про штрафи на "Євробаченні-2024".

Євробачення
Ізраїль
скандал
музика
Євробачення-2024

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