Таню Муиньо впервые подробно высказалась о Евровидении-2024

Режиссер Таню Муиньо. Фото: Instagram/tanumuino

Титулованный украинский режиссер Таню Муиньо работала над номером Alyona Alyona и Jerry Heil на песенном конкурсе "Евровидение-2024", который прошел в мае в шведском Мальме. Украинки тогда заняли третье место. Во время конкурса Муиньо не давала интервью.

Только сейчас в своих соцсетях номинантка премии "Грэмми" прокомментировала опыт на "Евровидении".

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Уроженка Одессы подвела итоги последних трех месяцев. Муиньо вспомнила о музыкальных исполнителях Дмитрии Монатике, Наде Дорофеевой и Владимире Дантесе, которым сняла клипы.

Не забыла Таню и о рэпере Alyona Alyona с певицей Jerry Heil. Потому что именно с ними, по словам режиссера, она получила новый опыт — работу в прямом эфире.

"Я так горжусь вами, девушки, Alyona Alyona, Jerry Heil и нашей невероятной командой, благодаря которой это произошло", — отметила Таню.

Визуал образов Alyona Alyona и Jerry Heil от Таню Муиньо. Фото: Instagram/tanumuino

На Муиньо подписаны многие мировые знаменитости, продюсеры и другие представители шоу-бизнеса. Поэтому режиссер отметила главный месседж выступления Украины на песенном конкурсе.

"Это была возможность привлечь к нам внимание мира. Война все еще продолжается, и она напряженная! Каждый день россияне бомбят нашу страну, разрушают наши города и убивают наших людей. Надеюсь, мы оказали влияние и с гордостью представили Украину", — подытожила Муиньо.

Напомним, ранее мы писали, что впервые после "Евровидения" Alyona Alyona и Jerry Heil дадут совместный концерт в Украине. Также мы рассказывали, чего члены делегации Израиля на "Евровидении-2024" не ожидали в шведском Мальме.