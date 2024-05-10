Результати другого півфіналу Євробачення-2024 — деталі

Результати другого півфіналу Євробачення-2024 — хто пройшов у фінал
10 травня 2024 00:15
Представник Швейцарії NEMO у другому півфіналі Євробачення-2024. Фото: AP
Другий півфінал Євробачення-2024 феєрично закінчився. Глядачі визначились зі своїми фаворитами і вибрали 10 щасливчиків, які позмагаються у гранд-фіналі.
Редакція Новини.LIVE слідкує за Євробаченням-2024.
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У другому півфіналі взяли участь 16 країн — Австрія, Албанія, Бельгія, Вірменія. Греція, Грузія, Естонія, Ізраїль, Данія, Латвія. Мальта, Норвегія, Нідерланди, Сан-Марино, Чехія і Швейцарія. Однак, у гранд-фінал потрапили лише 10 з них.
У фінал потрапили:
- Латвія: Dons — Hollow
- Австрія: Kaleen — We Will Rave
- Нідерланди: Joost Klein — Europapa
- Норвегія: Gåte — Ulveham
- Ізраїль: Eden Golan — Hurricane
- Греція: Marina Satti — ZARI
- Естонія: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
- Швейцарія: Nemo — The Code
- Грузія: Nutsa Buzaladze — Firefighter
- Вірменія: LADANIVA — Jako
Нагадаємо, представник Швейцарії NEMO приголомшили публіку на Євробаченні-2024.Також ми розповідали, які країни пройшли далі з першого півфіналу конкурсу — серед них і Україна.
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