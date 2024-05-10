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Результати другого півфіналу Євробачення-2024 — хто пройшов у фінал

10 травня 2024 00:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Результати другого півфіналу Євробачення-2024 — деталі
Представник Швейцарії NEMO у другому півфіналі Євробачення-2024. Фото: AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Другий півфінал Євробачення-2024 феєрично закінчився. Глядачі визначились зі своїми фаворитами і вибрали 10 щасливчиків, які позмагаються у гранд-фіналі.

Редакція Новини.LIVE слідкує за Євробаченням-2024. 

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Хто пройшов у фінал Євробачення-2024

У другому півфіналі взяли участь 16 країн — Австрія, Албанія, Бельгія, Вірменія. Греція, Грузія, Естонія, Ізраїль, Данія, Латвія. Мальта, Норвегія, Нідерланди, Сан-Марино, Чехія і Швейцарія. Однак, у гранд-фінал потрапили лише 10 з них.

Результати другого півфіналу Євробачення-2024. Фото: скриншот
Результати другого півфіналу Євробачення-2024. Фото: скриншот

У фінал потрапили:

  1. Латвія: Dons — Hollow
  2. Австрія: Kaleen — We Will Rave 
  3. Нідерланди: Joost Klein — Europapa
  4. Норвегія: Gåte — Ulveham
  5. Ізраїль: Eden Golan — Hurricane
  6. Греція: Marina Satti — ZARI
  7. Естонія: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
  8. Швейцарія: Nemo — The Code
  9. Грузія: Nutsa Buzaladze — Firefighter
  10. Вірменія: LADANIVA — Jako

Нагадаємо, представник Швейцарії NEMO приголомшили публіку на Євробаченні-2024.Також ми розповідали, які країни пройшли далі з першого півфіналу конкурсу — серед них і Україна.

Євробачення
Alyona Alyona
Швеція
Jerry Heil
співачка
конкурс
Євробачення-2024

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