Результати другого півфіналу Євробачення-2024 — деталі

Представник Швейцарії NEMO у другому півфіналі Євробачення-2024. Фото: AP

Другий півфінал Євробачення-2024 феєрично закінчився. Глядачі визначились зі своїми фаворитами і вибрали 10 щасливчиків, які позмагаються у гранд-фіналі.

Редакція Новини.LIVE слідкує за Євробаченням-2024.

Читайте також:

Хто пройшов у фінал Євробачення-2024

У другому півфіналі взяли участь 16 країн — Австрія, Албанія, Бельгія, Вірменія. Греція, Грузія, Естонія, Ізраїль, Данія, Латвія. Мальта, Норвегія, Нідерланди, Сан-Марино, Чехія і Швейцарія. Однак, у гранд-фінал потрапили лише 10 з них.

Результати другого півфіналу Євробачення-2024. Фото: скриншот

У фінал потрапили:

Латвія: Dons — Hollow Австрія: Kaleen — We Will Rave Нідерланди: Joost Klein — Europapa Норвегія: Gåte — Ulveham Ізраїль: Eden Golan — Hurricane Греція: Marina Satti — ZARI Естонія: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" Швейцарія: Nemo — The Code Грузія: Nutsa Buzaladze — Firefighter Вірменія: LADANIVA — Jako

Нагадаємо, представник Швейцарії NEMO приголомшили публіку на Євробаченні-2024.Також ми розповідали, які країни пройшли далі з першого півфіналу конкурсу — серед них і Україна.