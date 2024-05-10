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Результаты второго полуфинала Евровидения-2024 — кто прошел в финал

10 мая 2024 00:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Результаты второго полуфинала Евровидения-2024.
Представитель Швейцарии NEMO во втором полуфинале Евровидения-2024. Фото: AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Второй полуфинал Евровидения-2024 феерически завершился. Зрители определились со своими фаворитами и выбрали 10 счастливчиков, которые будут соревноваться за победу в гранд-финале.

Редакция Новини.LIVE следит за Евровидением-2024.

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Кто прошел в финал Евровидения-2024

Во втором полуфинале приняли участие 16 стран — Австрия, Албания, Бельгия, Армения, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Дания, Латвия, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Сан-Марино, Чехия и Швейцария. Однако в гранд-финал попали только 10 из них.

Результаты второго полуфинала Евровидения-2024. Фото: скриншот
Результаты второго полуфинала Евровидения-2024. Фото: скриншот

У финал попали:

  1. Латвия: Dons — Hollow
  2. Австрия: Kaleen — We Will Rave 
  3. Нидерланды: Joost Klein — Europapa
  4. Норвегия: Gåte — Ulveham
  5. Израиль: Eden Golan — Hurricane
  6. Греция: Marina Satti — ZARI
  7. Естония: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
  8. Швейцария: Nemo — The Code
  9. Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter
  10. Армения: LADANIVA — Jako

Напомним, представитель Швейцарии NEMO ошеломил публику на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, какие страны прошли дальше первого полуфинала конкурса — среди них и Украина.

Евровидение
Alyona Alyona
Швеция
Jerry Heil
певица
конкурс
Евровидение-2024

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