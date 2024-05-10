Результаты второго полуфинала Евровидения-2024 — кто прошел в финал
Второй полуфинал Евровидения-2024 феерически завершился. Зрители определились со своими фаворитами и выбрали 10 счастливчиков, которые будут соревноваться за победу в гранд-финале.
Редакция Новини.LIVE следит за Евровидением-2024.
Кто прошел в финал Евровидения-2024
Во втором полуфинале приняли участие 16 стран — Австрия, Албания, Бельгия, Армения, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Дания, Латвия, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Сан-Марино, Чехия и Швейцария. Однако в гранд-финал попали только 10 из них.
У финал попали:
- Латвия: Dons — Hollow
- Австрия: Kaleen — We Will Rave
- Нидерланды: Joost Klein — Europapa
- Норвегия: Gåte — Ulveham
- Израиль: Eden Golan — Hurricane
- Греция: Marina Satti — ZARI
- Естония: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
- Швейцария: Nemo — The Code
- Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter
- Армения: LADANIVA — Jako
Напомним, представитель Швейцарии NEMO ошеломил публику на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, какие страны прошли дальше первого полуфинала конкурса — среди них и Украина.
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