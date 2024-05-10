Представитель Швейцарии NEMO во втором полуфинале Евровидения-2024. Фото: AP

Второй полуфинал Евровидения-2024 феерически завершился. Зрители определились со своими фаворитами и выбрали 10 счастливчиков, которые будут соревноваться за победу в гранд-финале.

Редакция Новини.LIVE следит за Евровидением-2024.

Читайте также:

Кто прошел в финал Евровидения-2024

Во втором полуфинале приняли участие 16 стран — Австрия, Албания, Бельгия, Армения, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Дания, Латвия, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Сан-Марино, Чехия и Швейцария. Однако в гранд-финал попали только 10 из них.

Результаты второго полуфинала Евровидения-2024. Фото: скриншот

У финал попали:

Латвия: Dons — Hollow Австрия: Kaleen — We Will Rave Нидерланды: Joost Klein — Europapa Норвегия: Gåte — Ulveham Израиль: Eden Golan — Hurricane Греция: Marina Satti — ZARI Естония: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" Швейцария: Nemo — The Code Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter Армения: LADANIVA — Jako

Напомним, представитель Швейцарии NEMO ошеломил публику на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, какие страны прошли дальше первого полуфинала конкурса — среди них и Украина.