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Рядовой Козловский исчез — Кондратюк считает, что певец больше не служит

30 января 2024 14:12
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Рядовой Козловский исчез - Кондратюк считает, что певец больше не служит
Певец и военный Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Продюсер Игорь Кондратюк вновь поднял тему долга своего экс-подопечного Виталия Козловского. На этот раз он заявил, что певец, якобы, уже не служит в ВСУ.

Аргументы к этим словам привел в интервью OBOZ.UA.

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"Козловский сейчас нигде"

Между Игорем Кондратюком и Виталием Козловским уже более 10 лет конфликт из-за невыполнения певцом условий контракта. После разрыва рабочих отношений с продюсером Козловский все равно спел свои песни, хотя не имел на это права. Теперь он выплачивает Кондратюку миллионы гривен.

Осенью разгорелся скандал, якобы экс-продюсер забирает военную зарплату Виталия, ведь процент выплат автоматически переводится Кондратюку в счет долга. Несмотря на недовольство коллег, Игорь не простил долг певцу.

 

 

А теперь заявил, что Козловский и всех обманывает относительно своей службы, ведь выплаты с его заработной платы военного прекратились еще три месяца назад.

"Согласно решению суда бухгалтерия отчисляет в мою пользу всего 20 процентов от его официальной зарплаты. В 2023 году выплаты по судам начались и продолжались в течение трех месяцев, последний раз —  в октябре. Все. С тех пор денег не было", —  рассказал продюсер.

Поэтому Кондратюк уверен: Козловский больше не служит в ВСУ.

 

"Мне просто интересно: где сейчас Виталий Козловский? Судя по тому, что не приходят никакие выплаты, вероятнее всего, Виталий Витальевич Козловский сейчас нигде: у него нет официальной зарплаты. Он же не может не получать зарплату, находясь в ВСУ? Кто из бухгалтерии военной части захочет иметь проблемы с законом? Никто. Итак, делаем вывод, рядовой Козловский исчез", —  заключил Игорь.

Сам певец, который продолжает публиковать фото в военной форме, пока это заявление никак не прокомментировал.

Известно, что некоторое время назад Виталий уволился из Нацгвардии, однако сообщал, что его перевели служить в другое место.

Напомним, Козловский с фронта анонсировал выход новой песни.

Также мы писали, что Козловский в ВСУ отметил 20-летие музыкальной карьеры.

скандал
ВСУ
Виталий Козловский
Игорь Кондратюк
украинские звезды

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