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Ріанна готується втретє стати мамою

26 березня 2024 21:07
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Ріанна готується втретє стати мамою
Барбадоська співачка Ріанна. Фото: Vogue
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Барбадоська співачка Ріанна та її бойфренд, американський репер ASAP Rocky, чекають на народження третьої дитини. Артистка тільки нещодавно народила свого другого малюка — 7 місяців тому.

Про це пише видання Media Take Out.

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Популярна співачка Ріанна при надії. Вона вагітна вже третьою дитиною від свого хлопця, американського репера ASAP Rocky.

Цю новина артистка повідомила рідним та друзям під час відпустки. Вони разом відпочивають біля Карибського моря. 

"Цього разу Ріанна та Rocky чекають на дівчинку. Всі такі схвильовані", — стверджує джерело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У Ріанни та її бойфренда вже є двоє синів. У травні 2022 року народився Різза, а в серпня 2023 — Ріота. Ріанна завжди казала, що мріє про велику родину й особливо хоче стати мамою дівчинки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, Ріанна знялась у дуже спекотливій фотосесії до Дня святого Валентина. Також ми розповідали, що громадянський чоловік Ріанни може потрапити за грати на 24 роки — що сталося.

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