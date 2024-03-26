Ріанна готується втретє стати мамою

Барбадоська співачка Ріанна. Фото: Vogue

Барбадоська співачка Ріанна та її бойфренд, американський репер ASAP Rocky, чекають на народження третьої дитини. Артистка тільки нещодавно народила свого другого малюка — 7 місяців тому.

Про це пише видання Media Take Out.

Читайте також:

Ріанна втретє вагітна

Популярна співачка Ріанна при надії. Вона вагітна вже третьою дитиною від свого хлопця, американського репера ASAP Rocky.

Цю новина артистка повідомила рідним та друзям під час відпустки. Вони разом відпочивають біля Карибського моря.

"Цього разу Ріанна та Rocky чекають на дівчинку. Всі такі схвильовані", — стверджує джерело.

У Ріанни та її бойфренда вже є двоє синів. У травні 2022 року народився Різза, а в серпня 2023 — Ріота. Ріанна завжди казала, що мріє про велику родину й особливо хоче стати мамою дівчинки.

Нагадаємо, Ріанна знялась у дуже спекотливій фотосесії до Дня святого Валентина. Також ми розповідали, що громадянський чоловік Ріанни може потрапити за грати на 24 роки — що сталося.