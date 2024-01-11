Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ріанна оголила пишні сідниці в очікуванні Дня святого Валентина arrow

Ріанна оголила пишні сідниці в очікуванні Дня святого Валентина

11 січня 2024 14:07
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ріанна оголила пишні сідниці в очікуванні Дня святого Валентина
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Ріанна з'явилася у промо свого бренду Savage X Fenty. Зірка створила колекцію рожевої білизни перед до Дня святого Валентина.

Фото з'явились у соціальній мережі марки.

Читайте також:

Ріанна влаштувала спокусливу зйомку

Мати двох дітей оголила пишний бюст в бюстгальтері з глибоким вирізом. Також приміряла панчохи з підв’язками. Доповнила образ яскравою помадою та прикрасами з діамантами та рубінами, одягнувши чокер і відповідні каблучки.

 

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

 

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

 

 

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

 

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

"Любіть себе такими, якими ви є, у колекції See Thru U", — підписала світлини зірка.

Співачка та її наречений A$AP Rocky почали зустрічатися близько трьох років тому. Стали батьками первістка в травні 2022 року. Музиканти зблизилися, коли Роккі приєднався до Ріанни в її Diamond Tour у 2013 році.

На початку цього року засновниця Fenty Beauty оголосила про свою другу вагітність під час виступу на шоу Super Bowl Halftime Show у лютому. У серпні у пари народився хлопчик Ріот.

Нагадаємо, Ріанну з синами підловили на модному гірськолижному курорті.

Раніше невпізнавана Ріанна з кросівками на обличчі знялась в яскравій фешн-кампанії.

Ріанна
закордонні зірки
День Святого Валентина
відверті фото

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі