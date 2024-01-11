Ріанна оголила пишні сідниці в очікуванні Дня святого Валентина

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Співачка Ріанна з'явилася у промо свого бренду Savage X Fenty. Зірка створила колекцію рожевої білизни перед до Дня святого Валентина.

Фото з'явились у соціальній мережі марки.

Читайте також:

Ріанна влаштувала спокусливу зйомку

Мати двох дітей оголила пишний бюст в бюстгальтері з глибоким вирізом. Також приміряла панчохи з підв’язками. Доповнила образ яскравою помадою та прикрасами з діамантами та рубінами, одягнувши чокер і відповідні каблучки.

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

"Любіть себе такими, якими ви є, у колекції See Thru U", — підписала світлини зірка.

Співачка та її наречений A$AP Rocky почали зустрічатися близько трьох років тому. Стали батьками первістка в травні 2022 року. Музиканти зблизилися, коли Роккі приєднався до Ріанни в її Diamond Tour у 2013 році.

На початку цього року засновниця Fenty Beauty оголосила про свою другу вагітність під час виступу на шоу Super Bowl Halftime Show у лютому. У серпні у пари народився хлопчик Ріот.

Нагадаємо, Ріанну з синами підловили на модному гірськолижному курорті.

Раніше невпізнавана Ріанна з кросівками на обличчі знялась в яскравій фешн-кампанії.