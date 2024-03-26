Рианна готовится в третий раз стать мамой
Барбадосская певица Рианна и ее бойфренд, американский рэпер ASAP Rocky, ждут рождения третьего ребенка. Артистка только недавно родила своего второго малыша — 7 месяцев назад.
Об этом пишет издание Media Take Out.
Рианна третий раз беременна
Популярная певица Рианна при надежде. Она беременна уже третьим ребенком от своего парня, американского рэпера ASAP Rocky.
Эта новость артистка сообщила родным и друзьям во время отпуска. Они вместе отдыхают у Карибского моря.
"На этот раз Рианна и Rocky ждут девочку. Все такие взволнованные", — утверждает источник.
У Рианны и ее бойфренда уже есть два сына. В мае 2022 родился Ризза, а в августе 2023 — Риота. Рианна всегда говорила, что мечтает о большой семье и особенно хочет стать мамой девочки.
Напомним, Рианна снялась в очень жаркой фотосессии ко Дню святого Валентина. Также мы рассказывали, что парень Рианны может попасть за решетку на 24 года — что произошло.
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