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Рианна готовится в третий раз стать мамой

26 марта 2024 21:07
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Рианна готовится в третий раз стать мамой
Барбадосская певица Рианна. Фото: Vogue
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Барбадосская певица Рианна и ее бойфренд, американский рэпер ASAP Rocky, ждут рождения третьего ребенка. Артистка только недавно родила своего второго малыша — 7 месяцев назад.

Об этом пишет издание Media Take Out.

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Рианна третий раз беременна

Популярная певица Рианна при надежде. Она беременна уже третьим ребенком от своего парня, американского рэпера ASAP Rocky.

Эта новость артистка сообщила родным и друзьям во время отпуска. Они вместе отдыхают у Карибского моря.

"На этот раз Рианна и Rocky ждут девочку. Все такие взволнованные", — утверждает источник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by badgalriri (@badgalriri)

У Рианны и ее бойфренда уже есть два сына. В мае 2022 родился Ризза, а в августе 2023 — Риота. Рианна всегда говорила, что мечтает о большой семье и особенно хочет стать мамой девочки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by badgalriri (@badgalriri)

Напомним, Рианна снялась в очень жаркой фотосессии ко Дню святого Валентина. Также мы рассказывали, что парень Рианны может попасть за решетку на 24 года — что произошло.

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