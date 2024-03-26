Рианна готовится в третий раз стать мамой

Барбадосская певица Рианна. Фото: Vogue

Барбадосская певица Рианна и ее бойфренд, американский рэпер ASAP Rocky, ждут рождения третьего ребенка. Артистка только недавно родила своего второго малыша — 7 месяцев назад.

Об этом пишет издание Media Take Out.

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Популярная певица Рианна при надежде. Она беременна уже третьим ребенком от своего парня, американского рэпера ASAP Rocky.

Эта новость артистка сообщила родным и друзьям во время отпуска. Они вместе отдыхают у Карибского моря.

"На этот раз Рианна и Rocky ждут девочку. Все такие взволнованные", — утверждает источник.

У Рианны и ее бойфренда уже есть два сына. В мае 2022 родился Ризза, а в августе 2023 — Риота. Рианна всегда говорила, что мечтает о большой семье и особенно хочет стать мамой девочки.

Напомним, Рианна снялась в очень жаркой фотосессии ко Дню святого Валентина. Также мы рассказывали, что парень Рианны может попасть за решетку на 24 года — что произошло.