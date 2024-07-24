Ріанна засвітила трусики на вулицях Нью-Йорку — відео

Американська співачка Ріанна. Фото: instagram/badgalriri

Американська співачка Ріанна вразила спокусливим образом. Вона немов пригадала шкільні роки, однак додала вже дорослої екстравагантності, коли засвітила спідню білизну.

Епатажний лук співачка показала в Instagram.

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Голлівудська зірка Ріанна не припиняє надихати фанатів зі всього світу своєю впевненістю та відвертістю. Вона вдягнула епатажний образ школярки з короткою спідничкою та відверто розстібнутою сорочкою. Однак, найбільш спокусливим стало не вбрання, а поведінка зірки.

Вона підстрибувала, ефектно підкидувала спідницю та мала щасливий вигляд. Зазначила, що вже не прагне схуднути й покращити фізичну форму.

"Оскільки я явно не досягну своїх шістьох кубиків пресу до наступного літа, я змінила свою літню мету на те, щоб підібрати взуття до моїх трусів!" — підписала відео зірка.

Нагадаємо, Ріанна знялась в гламурній фотосесії в образі школярки для спортивного бренду. Також співачка придбала хустку від українського дизайнера.