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Ріанна прогулялась у відвертому образі школярки — відео

24 липня 2024 13:00
Антоніна Завадська - Редактор
Ріанна засвітила трусики на вулицях Нью-Йорку — відео
Американська співачка Ріанна. Фото: instagram/badgalriri
Антоніна Завадська - Редактор

Американська співачка Ріанна вразила спокусливим образом. Вона немов пригадала шкільні роки, однак додала вже дорослої екстравагантності, коли засвітила спідню білизну.

Епатажний лук співачка показала в Instagram. 

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Ріанна засвітила трусики на вулицях Нью-Йорку

Голлівудська зірка Ріанна не припиняє надихати фанатів зі всього світу своєю впевненістю та відвертістю. Вона вдягнула епатажний образ школярки з короткою спідничкою та відверто розстібнутою сорочкою. Однак, найбільш спокусливим стало не вбрання, а поведінка зірки.

Вона підстрибувала, ефектно підкидувала спідницю та мала щасливий вигляд. Зазначила, що вже не прагне схуднути й покращити фізичну форму.

"Оскільки я явно не досягну своїх шістьох кубиків пресу до наступного літа, я змінила свою літню мету на те, щоб підібрати взуття до моїх трусів!" — підписала відео зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Нагадаємо, Ріанна знялась в гламурній фотосесії в образі школярки для спортивного бренду. Також співачка придбала хустку від українського дизайнера.

США мода одяг Ріанна Голлівуд співачка

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