Ріанна в епатажному образі школярки знялась в яскравій фотосесії

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна та зірка культового фільму "Сімейка Аддамс", 73-річна актриса Анжеліка Х'юстон, знялися в новій рекламній кампанії Fenty x Puma. Вони представили лінійку Creeper Phatty "In Session".

Знімки та відео співачка показала у своєму Instagram.

Читайте також:

Ріанна приміряла шкільне вбрання

У кампейні також знімалася зірка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі. Ріанна знімалася в образі школярки. На кадрах вона позує у шкільній формі та з бантом. Х'юстон з'явилася в образі суворої вчительки в костюмі.

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна у рекламі. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна в образі школярки. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна в знялась у відвертому образі. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна в рекламі спортивного бренду. Фото: instagram.com/badgalriri/

Ріанна увійшла в історію, побивши ще один рекорд, і була названа найкращою сольною виконавицею з найбільшою кількістю діамантових хітів у своїй дискографії. Виконавиця раніше з кількома іншими артистами прославилася трьома діамантовими релізами. Співачка отримала ще чотири діамантові сертифікати від Асоціації звукозаписної індустрії Америки (RIAA). Серед тріумфальних пісень її та спільний хіт з Jay-Z 2007 року Umbrella, а також її реліз Work 2016 року з Дрейком. Альбоми Anti's Needed Me і Unapologetic's Stay також отримали діамантовий сертифікат. Її сингл Diamonds 2012 року також став діамантовим.

Також Ріанна стала обличчям культової марки парфумів.

"З моменту свого створення в 1999 році J'Adore завжди був уособленням сильних і надихаючих жінок. Ріанна — королева нашого часу, яка надихає особистість і символ розширення жіночих прав та можливостей", — йдеться у заяві генерального директора Parfums Christian Dior Веронік Куртуа.

Раніше стало відомо, що співачка стала обличчям культового аромату J'Adore Dior та змінила Шарліз Терон, яка понад 20 років була амбасадором цього аромату. А наречений Ріанни та її старший син знялися в рекламній кампанії її бренду білизни Savage X Fenty: 34-річний репер A$AP Rocky, справжнє ім'я — Ракім Майєрс, та дворічний RZA представили чоловічу лінійку.