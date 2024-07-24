Рианна засветила трусики на улицах Нью-Йорка.

Американская певица Рианна. Фото: instagram/badgalriri

Американская певица Рианна поразила соблазнительным образом. Она словно вспомнила школьные годы, однако добавила уже взрослую экстравагантность, когда засветила нижнее белье.

Эпатажный лук певица показала в Instagram.

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Голливудская звезда Рианна не перестает вдохновлять фанатов со всего мира своей уверенностью и откровенностью. Она надела эпатажный образ школьницы с короткой юбочкой и откровенно расстегнутой рубашкой. Однако самым соблазнительным стал не наряд, а поведение звезды.

Она подпрыгивала, эффектно подбрасывала юбку и выглядела счастливо. Отметила, что уже не стремится похудеть и подкачать пресс.

"Поскольку я явно не достигну своих шести кубиков пресса к следующему лету, я сменила свою летнюю цель на то, чтобы подобрать обувь к моим трусам!" — подписала видео звезда.

Напомним, Рианна снялась в гламурной фотосессии в образе школьницы для спортивного бренда. Также певица приобрела платок от украинского дизайнера.