Ріанна обрала стильну хустку від Руслана Багінського

Американська співачка Ріанна. Фото: Instagram/badgalriri

Американська співачка Ріанна презентувала літню колекцію губних помад свого бренду Fenty. На деяких знімках титулована артистка позувала в образі від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.

Відповідні публікації з’явилися в соцмережах, зокрема Instagram.

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Ріанна презентувала три губні помади в різних образах. В одному з них 36-річна співачка та бізнесвумен позувала в хустці від Руслана Багінського.

Ріанна рекламує свою помаду в хустці від Руслана Багінського. Фото: Instagram/badgalriri

Подібна хустка представлена в різних кольорах. Її вартість становить майже 12500 гривень.

"Це переосмислена частина українського традиційного одягу. Для носіння на голові або плечах", — йдеться на сайті бренду Багінського.

Ціна на модель хустки від Руслана Багінського, в якій позувала Ріанна. Скриншот: сайт дизайнера

На своїх фото Ріанна не стала відзначати модні бренди, з якими співпрацювала на промо нових губних помад. Водночас Руслан Багінський лаконічно залишив спогад про співпрацю з Ріанною. Однією з перших на це відреагувала телеведуча Леся Нікітюк.

Дизайнер Руслан Багінський показав Ріанну в хустці. Скриншот: Instagram/ruslanbaginskiy_hats

Зазначимо, Руслан Багінський співпрацює з багатьма світовими знаменитостями. З останніх — його капелюхи були представлені в грандіозних турах співачок Бейонсе та Мадонни.

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