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Ріанна приміряла стильну хустку від українського дизайнера

2 липня 2024 23:16
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Стас Кожушко
Редактор
Ріанна обрала стильну хустку від Руслана Багінського
Американська співачка Ріанна. Фото: Instagram/badgalriri
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська співачка Ріанна презентувала літню колекцію губних помад свого бренду Fenty. На деяких знімках титулована артистка позувала в образі від відомого українського дизайнера Руслана Багінського. 

Відповідні публікації з’явилися в соцмережах, зокрема Instagram.

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Ріанна обрала образ від Руслана Багінського

Ріанна презентувала три губні помади в різних образах. В одному з них 36-річна співачка та бізнесвумен позувала в хустці від Руслана Багінського. 

Ріанна в хустці від Руслана Багінського
Ріанна рекламує свою помаду в хустці від Руслана Багінського. Фото: Instagram/badgalriri

Подібна хустка представлена в різних кольорах. Її вартість становить майже 12500 гривень. 

"Це переосмислена частина українського традиційного одягу. Для носіння на голові або плечах", — йдеться на сайті бренду Багінського. 

Ціна на відому хустку від Руслана Багінського
Ціна на модель хустки від Руслана Багінського, в якій позувала Ріанна. Скриншот: сайт дизайнера

На своїх фото Ріанна не стала відзначати модні бренди, з якими співпрацювала на промо нових губних помад. Водночас Руслан Багінський лаконічно залишив спогад про співпрацю з Ріанною. Однією з перших на це відреагувала телеведуча Леся Нікітюк.

Співпраця Багінського та Ріанни
Дизайнер Руслан Багінський показав Ріанну в хустці. Скриншот: Instagram/ruslanbaginskiy_hats

Зазначимо, Руслан Багінський співпрацює з багатьма світовими знаменитостями. З останніх — його капелюхи були представлені в грандіозних турах співачок Бейонсе та Мадонни. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудські знаменитості, серед яких була акторка Демі Мур, завітали на показ від Dior. Також ми розповідали, що зірковий візажист перевтілився в Міранду Прістлі для кутюрного показу Balenciaga.

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