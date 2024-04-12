Ріанна вдягнула леопардову мінісукню на прогулянку в Лос-Анджелесі — фото

Ріанна у леопардовому міні прогулялась нічними вулицями Лос-Анджелеса
Суперзірка Ріанна приголомшила своїм дуже леопардовим образом. Співачка вдягнулась у звабливий образ кішки.
Про це пише Page Six.
Ріанна вдягнулась, як дружина мафіозі
Популярна співачка Ріанна з'явилась в звабливому образі. Вона вдягнула мінісукню, пальто та взяла з собою хутряну сумочку Louis Vuitton за 15 тисяч доларів. Всі ці речі мали леопардовий принт.
У такому вигляді вона прийшла на день народження подруги Мелісси Форде в Лос-Анджелесі. Спокуливість сукню підкреслив чорний бюст, який трохи визирав.
Доповнила образ співачка чорними колготками та туфлями з гострим носиком. На очі вдягнула окулярами Tom Ford із золотими лінзами, хоча навколо була ніч. Також зірка перефарбувалась у платинову білявку.
Нагадаємо, Ріанну розкритикувала за її нову фотосесію — зірка вдягла сексі-образ черниці. Також співачка поділилась оголеними фото з ліжку.
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