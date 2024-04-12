Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ріанна у леопардовому міні прогулялась нічними вулицями Лос-Анджелеса arrow

Ріанна у леопардовому міні прогулялась нічними вулицями Лос-Анджелеса

12 квітня 2024 21:52
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ріанна вдягнула леопардову мінісукню на прогулянку в Лос-Анджелесі — фото
Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Суперзірка Ріанна приголомшила своїм дуже леопардовим образом. Співачка вдягнулась у звабливий образ кішки.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Ріанна вдягнулась, як дружина мафіозі

Популярна співачка Ріанна з'явилась в звабливому образі. Вона вдягнула мінісукню, пальто та взяла з собою хутряну сумочку Louis Vuitton за 15 тисяч доларів. Всі ці речі мали леопардовий принт. 

У такому вигляді вона прийшла на день народження подруги Мелісси Форде в Лос-Анджелесі. Спокуливість сукню підкреслив чорний бюст, який трохи визирав.

Доповнила образ співачка чорними колготками та туфлями з гострим носиком. На очі вдягнула окулярами Tom Ford із золотими лінзами, хоча навколо була ніч. Також зірка перефарбувалась у платинову білявку. 

Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared
Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared
Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared
Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared
Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared
Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared
Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared
Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared

Нагадаємо, Ріанну розкритикувала за її нову фотосесію — зірка вдягла сексі-образ черниці. Також співачка поділилась оголеними фото з ліжку.

США
мода
Ріанна
закордонні зірки
Лос-Анджелес Лейкерс
співачка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи