Ріанна вдягнула леопардову мінісукню на прогулянку в Лос-Анджелесі — фото

Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared

Суперзірка Ріанна приголомшила своїм дуже леопардовим образом. Співачка вдягнулась у звабливий образ кішки.

Про це пише Page Six.

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Популярна співачка Ріанна з'явилась в звабливому образі. Вона вдягнула мінісукню, пальто та взяла з собою хутряну сумочку Louis Vuitton за 15 тисяч доларів. Всі ці речі мали леопардовий принт.

У такому вигляді вона прийшла на день народження подруги Мелісси Форде в Лос-Анджелесі. Спокуливість сукню підкреслив чорний бюст, який трохи визирав.

Доповнила образ співачка чорними колготками та туфлями з гострим носиком. На очі вдягнула окулярами Tom Ford із золотими лінзами, хоча навколо була ніч. Також зірка перефарбувалась у платинову білявку.

Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared

Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared

Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared

Американська співачка Ріанна. Фото: Just Jared

Нагадаємо, Ріанну розкритикувала за її нову фотосесію — зірка вдягла сексі-образ черниці. Також співачка поділилась оголеними фото з ліжку.