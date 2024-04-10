Ріанну жорстко розкритикували за провокативний образ черниці у глянці

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна з'явилась на обкладинці останнього випуску журналу Interview Magazine. Знаменитість позувала в костюмі черниці, що спровокувало хвилю критики.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Ріанну звинуватили у неповазі до релігії

У відповідь на фотосесію 36-річної співачки в чорно-білому одязі, традиційному одязі, який носять члени релігійних орденів, численні шанувальники та критики засудили цей образ.

Багато користувачів соціальних мереж звинуватили суперзірку в неповазі до християн і католиків.

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

"Така втома від усіх цих нечестивих образів!" — говорять прихильники.

Інший називав цю концепцію "релігійним глузуванням".

"Я люблю Ріанну, але я ніколи не розумію, чому така одержимість відвертим та релігійним".

"Хіба це не богохульство?" — говорить інший.

Інші пояснили, що, на їхню думку, "принизливо бачити, як над християнством безперервно знущаються" і "релігійні образи використовуються в неправильних цілях".

Співачку Ріанну розкритикували за глузування із релігії. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачку Ріанну розкритикували за глузування із релігії. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачку Ріанну розкритикували за глузування із релігії. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачку Ріанну розкритикували за глузування із релігії. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачку Ріанну розкритикували за глузування із релігії. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачку Ріанну розкритикували за глузування із релігії. Фото: instagram.com/badgalriri/

Мати двох дітей, яка протягом багатьох років називала себе християнкою, раніше розповіла Glamour U.K., що ключ до того, щоб залишатися вірною собі, це покладатися на Бога.

Нагадаємо, Ріанна влаштувала відверту фотосесію. А Шакіра знялась в образі русалки.