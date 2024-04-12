Рианна надела леопардовое миниплатье на прогулку в Лос-Анджелесе.

Рианна в леопардовом мини прогулялась по ночным улицам Лос-Анджелеса
Суперзвезда Рианна ошеломила своим очень леопардовым образом. Певица оделась в обольстительный образ кошки.
Об этом пишет Page Six.
Рианна оделась, как жена мафиози
Популярная певица Рианна появилась в обольстительном образе. Она надела мини-платье, пальто и взяла с собой меховую сумочку Louis Vuitton за 15 тысяч долларов. Все эти вещи имели леопардовый принт.
В таком виде она пришла на день рождения подруги Мелиссы Форде в Лос-Анджелесе. Соблазнительность платье подчеркнул черный бюст, который немного выглядывал.
Дополнила образ певица черными колготками и туфлями с острым носиком. На глаза она надела очки Tom Ford с золотыми линзами, хотя вокруг была ночь. Также звезда перекрасилась в платиновую блондинку.
Напомним, Рианну раскритиковала за ее новую фотосессию — звезда надела секси-образ монахини. Также певица поделилась обнаженными фото из постели.
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