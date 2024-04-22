Рианна откровенно призналась, о каких ошибках юности сожалеет

Певица Рианна. Фото: Reuters

Певца Рианна посетила вечеринку по случаю презентации кроссовок, которую ее бренд Fenty выпустил вместе с Puma. На красной дорожке певица призналась, что сожалеет о некоторых нарядах, в которых она когда-то выходила в свет.

Об этом пишет Vogue.

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По словам артистки, материнство заставило ее задуматься о своих прошлых образах, которые теперь кажутся ей слишком откровенными.

"Я столько глупостей делала в своей жизни. Я показывалась на публике с трусами наружу. Теперь, когда я стала матерью и зрелой личностью, хотя я все еще молода, я думаю, я бы уже никогда не позволила себе подобного. Иногда я думаю: "О Боже, я серьезно сделала это? Показала всем свою грудь?" — сетовала певица.

Рианна примерила прозрачное платье Adam Selman, украшенное более 200 тысяч кристаллов Swarovski, в котором она пришла на премию CFDA Fashion Awards в 2014 году.

Рианна впервые стала матерью в мае 2022 года. Она родила сына RZA от рэпера A$AP Rocky. В августе 2023 года у пары появился еще один сын, которого назвали Риот Роуз Майерс. Во время обеих беременностей певица радовала поклонников частыми и яркими выходами в свет.

Напомним, Рианна вошла в список самых богатых артистов года. А раньше Рианна поразила откровенной фотосессией.