Рианна устроила в нижней соблазнительной фотосессию в постели

Рианна устроила в нижнем белье соблазнительную фотосессию в постели
Певица Рианна опубликовала фотографии нового промо Savage x Fenty. Звезда позировала в белье и с новой прической.
Соответствующий пост появился в социальной сети.
Рианна примерила чувственный образ
На снимках певица позирует в белье, демонстрируя аппетитные формы. Красавица примеряла наборы разного цвета.
Слухи о беременности Рианны появились после публикации в издании Media Take Out: инсайдер утверждает, что певица сейчас проводит время с семьей и сообщила о том, что снова ждет ребенка. При этом пол малыша уже якобы известен.
"На этот раз Рианна и Rocky ждут девочку. Все так взволнованы", — сказал источник.
Сама Рианна, уже имеющая двух сыновей, слухи о беременности не подтверждала.
Ранее она снялась для обложки апрельского номера Vogue China в преддверии выхода своего косметического бренда Fenty Beauty на китайский рынок. На кадрах она позировала в необычных образах и с длинными темными волосами.
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