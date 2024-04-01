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Рианна устроила в нижнем белье соблазнительную фотосессию в постели

1 апреля 2024 15:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Рианна устроила в нижней соблазнительной фотосессию в постели
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Рианна опубликовала фотографии нового промо Savage x Fenty. Звезда позировала в белье и с новой прической.

Соответствующий пост появился в социальной сети.

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На снимках певица позирует в белье, демонстрируя аппетитные формы. Красавица примеряла наборы разного цвета.

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Слухи о беременности Рианны появились после публикации в издании Media Take Out: инсайдер утверждает, что певица сейчас проводит время с семьей и сообщила о том, что снова ждет ребенка. При этом пол малыша уже якобы известен.

"На этот раз Рианна и Rocky ждут девочку. Все так взволнованы", — сказал источник.

Сама Рианна, уже имеющая двух сыновей, слухи о беременности не подтверждала.

Ранее она снялась для обложки апрельского номера Vogue China в преддверии выхода своего косметического бренда Fenty Beauty на китайский рынок. На кадрах она позировала в необычных образах и с длинными темными волосами.

Рианна
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