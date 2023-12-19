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Рианна поразила пушистой курткой на вечеринке от Puma

19 декабря 2023 17:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Рианна поразила пушистой курткой на вечеринке от Puma
Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Топ-звезда Рианна появилась на презентацию своей последней совместной коллекции Fenty x Puma в очень ярком образе. Она выбрала пушистую куртку ярко-фиолетового цвета.         

Об этом пишет People .

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Рианна выбрала фиолетовое настроение

35-летняя певица Рианна посетила презентацию коллаборации брендов Fenty x Puma. Она стала лицом новой общей коллекции.

Для события она выбрала эффектную фиолетовую куртку и мешковатые джинсы. Конечно, звезда надела новые тоже фиолетовые кроссовки Creeper Phatty, которые и премьерили в тот вечер.

Рианна подчеркнула образ макияжем в цвет своей куртки и выбрала прическу с одной игривой волной. Звезда действительно сияла максимально.

Рианна
Рианна на презентации коллекции Fenty x Puma. Фото: instagram.com/puma/

Презентация прошла в NeueHouse на бульваре Сансет в Голливуде. Поддержать Рианну пришел ее парнер A$AP Rocky.

Толпа просто сходила с ума от пары. Они едва миновали их, чтобы добраться до отдельной VIP-зоны. Фанаты снимали на телефоны каждое дыхание звезды.

Рианна
Рианна на презентации коллекции Fenty x Puma. Фото: instagram.com/puma/

Еще в сентябре артистка анонсировала выход коллекции. Она назвала это "воссоединением семьи".

"Возвращение к Puma, как к маме, в новом пространстве позволило открыть свежие перспективы и идеи", — сказала она.

Певица в этой коллаборации предстала в совершенно новом образе, ее даже трудно узнать. Короткие белокурые волосы, длинные ногти, очень яркая одежда — коллекция поражает креативом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by PUMA (@puma)

Напоминаем, что неузнаваемая Рианна с кроссовками на лице снялась в яркой фэшн-кампании

Ранее Рианна снялась в соблазнительной рекламе собственной марки нижнего белья.

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