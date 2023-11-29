Ріанна знялась у спокусливій рекламі власної марки спідньої білизни

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Ріанна продемонструвала свої вражаючі форми у рекламі спідньої білизни. Знаменитість знялась у промо кампанії свого бренду.

Фото та відео з'явились у соціальній мережі.

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35-річна співачка позувала в чорному бюстгальтері з власної лінії одягу Savage X Fenty. Доповнила образ яскравим макіяжем та вражаючою зачіскою. Вартість бюстгальтера 49,95 доларів.

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

У серпні співачка стала матір’ю двох дітей. Зірка народила сина Ріота Роуза, якого виховує зі своїм бойфрендом-репером A$AP Rocky.

Пара закрутила роман наприкінці 2020 року. Ріанна оголосила про свою другу вагітність під час виступу в перерві на цьогорічному Super Bowl. Вона дозволила своїй червоній куртці сповзти їй на плечі, демонструючи округлі форми. Вона стала першою в історії виконавицею, яка брала участь у перерві Суперкубку, будучи вагітною.

В інтерв’ю британському Vogue, опублікованому незабаром після Суперкубка, вона згадала про материнство.

"Це все. Ти справді не пам’ятаєш життя раніше, це найбожевільніший досвід у світі", — говорила Ріанна журналу.

Нещодавно наречений Ріанни A$AP Rocky потравпив у заголовки ЗМІ. Він звинувачується у двох злочинах у нападі з використанням напівавтоматичної вогнепальної зброї. Музикант не визнав себе винним за всіма звинуваченнями.

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