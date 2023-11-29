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Ріанна знялась у спокусливій рекламі власної марки спідньої білизни

29 листопада 2023 20:35
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ріанна знялась у спокусливій рекламі власної марки спідньої білизни
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Ріанна продемонструвала свої вражаючі форми у рекламі спідньої білизни. Знаменитість знялась у промо кампанії свого бренду.

Фото та відео з'явились у соціальній мережі.

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35-річна співачка позувала в чорному бюстгальтері з власної лінії одягу Savage X Fenty. Доповнила образ яскравим макіяжем та вражаючою зачіскою. Вартість бюстгальтера 49,95 доларів.

 

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

 

У серпні співачка стала матір’ю двох дітей. Зірка народила сина Ріота Роуза, якого виховує зі своїм бойфрендом-репером A$AP Rocky.

Пара закрутила роман наприкінці 2020 року. Ріанна оголосила про свою другу вагітність під час виступу в перерві на цьогорічному Super Bowl. Вона дозволила своїй червоній куртці сповзти їй на плечі, демонструючи округлі форми. Вона стала першою в історії виконавицею, яка брала участь у перерві Суперкубку, будучи вагітною.

В інтерв’ю британському Vogue, опублікованому незабаром після Суперкубка, вона згадала про материнство.

"Це все. Ти справді не пам’ятаєш життя раніше, це найбожевільніший досвід у світі", — говорила Ріанна журналу.

Нещодавно наречений Ріанни A$AP Rocky потравпив у заголовки ЗМІ. Він звинувачується у двох злочинах у нападі з використанням напівавтоматичної вогнепальної зброї. Музикант не визнав себе винним за всіма звинуваченнями.

Нагадаємо, Гайді Клум з донькою у прозорій білизні влаштували грайливу фотосесію.

Раніше донька Моніки Белуччі змінилась до невпізнаваності у новій фотосесії.

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