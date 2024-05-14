Ріанна та репер ASAP Rocky привітали сина з днем народження — фото

Співачка Ріанна із сином RZA (Різзом Ателастоном Майєрсом). Фото: instagram.com/badgalriri/

Синові Ріанни та ASAP Rocky RZA (Різзу Ателастону Майєрсу) у понеділок, 14 травня виповнилося 2 роки. На честь свята, подружжя вирішило зачарувати шанувальників милими сімейними кадрами.

Фото репер опублікував на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Ріанна показала своїх малюків

На сімейних кадрах Ріанна та ASAP Rocky ніжно обіймають своїх двох синів, старшого RZA та молодшого Ріотта.

Співачка тримала молодшого сина На колінах, поки її коханий грався з RZA. На іншій світлині репер бавився зі своїм малюком та грайливо тримав RZA догори ногами.

"Найщасливішого другого дня народження моєму первістку Різзі", — привітав малюка репер.

Співачка Ріанна із чоловіком ASAP Rocky та синами RZA та Ріоттом. Фото: instagram.com/asaprocky/

Співачка Ріанна із чоловіком ASAP Rocky та синами RZA та Ріоттом. Фото: instagram.com/asaprocky

Співачка Ріанна із чоловіком ASAP Rocky та синами RZA та Ріоттом. Фото: instagram.com/asaprocky

Співачка Ріанна із чоловіком ASAP Rocky та синами RZA та Ріоттом. Фото: instagram.com/asaprocky

Нагадаємо, первісток Ріанни та ASAP Rocky Різзі народився 13 травня 2023 року у Лос-Анджелесі. За різними чутками, першу частину імені хлопчикові дали на честь лідера гурту Wu-Tang Clan (американський хардкор-реп гурт, заснований у 1992 році) і його продюсера RZA.

Нагадаємо, Ріанна увійшла до списку найбагатших артистів року. А раніше Ріанна вразила відвертою фотосесією.