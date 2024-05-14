Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ріанна замилувала сімейними кадрами у день народження сина arrow

Ріанна замилувала сімейними кадрами у день народження сина

14 травня 2024 16:04
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ріанна та репер ASAP Rocky привітали сина з днем народження — фото
Співачка Ріанна із сином RZA (Різзом Ателастоном Майєрсом). Фото: instagram.com/badgalriri/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Синові Ріанни та ASAP Rocky RZA (Різзу Ателастону Майєрсу) у понеділок, 14 травня виповнилося 2 роки. На честь свята, подружжя вирішило зачарувати шанувальників милими сімейними кадрами.

Фото репер опублікував на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Ріанна показала своїх малюків

На сімейних кадрах Ріанна та ASAP Rocky ніжно обіймають своїх двох синів, старшого  RZA та молодшого Ріотта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Співачка тримала молодшого сина На колінах, поки її коханий грався з RZA. На іншій світлині репер бавився зі своїм малюком та грайливо тримав RZA догори ногами.

"Найщасливішого другого дня народження моєму первістку Різзі", — привітав малюка репер.

Ріанна бавиться з синами
Співачка Ріанна із чоловіком ASAP Rocky та синами RZA та Ріоттом. Фото: instagram.com/asaprocky/
Ріанна насолоджується материнством
Співачка Ріанна із чоловіком ASAP Rocky та синами RZA та Ріоттом. Фото: instagram.com/asaprocky
ASAP Rocky щасливий татусь
Співачка Ріанна із чоловіком ASAP Rocky та синами RZA та Ріоттом. Фото: instagram.com/asaprocky
Ріанна відсвяткувала день народження первістка
Співачка Ріанна із чоловіком ASAP Rocky та синами RZA та Ріоттом. Фото: instagram.com/asaprocky

Нагадаємо, первісток Ріанни та ASAP Rocky Різзі народився 13 травня 2023 року у Лос-Анджелесі. За різними чутками, першу частину імені хлопчикові дали на честь лідера гурту Wu-Tang Clan (американський хардкор-реп гурт, заснований у 1992 році) і його продюсера RZA.

Нагадаємо, Ріанна увійшла до списку найбагатших артистів року. А раніше Ріанна вразила відвертою фотосесією. 

США
діти
День народження
родина
Ріанна
фото
Північна Америка
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників