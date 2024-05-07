Ріанна продемонструвала розкішний бюст у білизні зі своєї нової колекції
Барбадоська співачка Ріанна показала кадри з нової реклами спіднього. Зірка приміряла одяг власної марки.
Відео Ріанна запостила у соціальній мережі.
Ріанна оголила звабливі форми
36-річна співачка на відео позує у мереживному боді, демонструючи розкішний бюст. Образ доповнила прикрасами. "Шукаю нюдову білизну", — написала вона біля відео.
"Дуже гарно, моя чудова примадонна!" — написав один із відданих фанатів.
Однак більшість коментаторів були розчаровані тим, що співачка запустила лінію одягу, а не представила нову музику. Вона не випускала новий студійний альбом з 2016 року.
"Тобі слід випускати альбом", "я відпишусь, це була ідеальна співачка, а тепер ця жінка продає тільки речі", — обурюються фанати.
У квітні Ріанна випустила колекцію білизни Savage X Signature в рамках свого бренду Savage X Fenty.
Мета лінії — "змусити вас почуватися сильними та бажаними в будь-який час доби".
Бізнес Ріанни зробили її наймолодшою жінкою-мільярдером в Америці. Її статки оцінюють у 1,4 мільярда доларів. Вона значно збільшила свою клієнтську базу в квітні, коли їй дозволили почати продавати свою продукцію Fenty Beauty в Китаї.
Нагадаємо, Ріанну жорстко засудили за нову зйомку. А раніше Ріанна увійшла у список найбагатших музикантів.
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