Ріанна продемонструвала розкішний бюст у білизні зі своєї нової колекції

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Барбадоська співачка Ріанна показала кадри з нової реклами спіднього. Зірка приміряла одяг власної марки.

Відео Ріанна запостила у соціальній мережі.

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36-річна співачка на відео позує у мереживному боді, демонструючи розкішний бюст. Образ доповнила прикрасами. "Шукаю нюдову білизну", — написала вона біля відео.

"Дуже гарно, моя чудова примадонна!" — написав один із відданих фанатів.

Однак більшість коментаторів були розчаровані тим, що співачка запустила лінію одягу, а не представила нову музику. Вона не випускала новий студійний альбом з 2016 року.

"Тобі слід випускати альбом", "я відпишусь, це була ідеальна співачка, а тепер ця жінка продає тільки речі", — обурюються фанати.

У квітні Ріанна випустила колекцію білизни Savage X Signature в рамках свого бренду Savage X Fenty.

Мета лінії — "змусити вас почуватися сильними та бажаними в будь-який час доби".

Бізнес Ріанни зробили її наймолодшою жінкою-мільярдером в Америці. Її статки оцінюють у 1,4 мільярда доларів. Вона значно збільшила свою клієнтську базу в квітні, коли їй дозволили почати продавати свою продукцію Fenty Beauty в Китаї.

Нагадаємо, Ріанну жорстко засудили за нову зйомку. А раніше Ріанна увійшла у список найбагатших музикантів.