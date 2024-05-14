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Рианна очаровала семейными кадрами в день рождения сына

14 мая 2024 16:04
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Рианна и рэпер ASAP Rocky поздравили сына с днем рождения.
Певица Рианна с сыном RZA (Риззом Ателастоном Майерсом). Фото: instagram.com/badgalriri/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Сыну Рианны и ASAP Rocky RZA (Ризу Ателластону Майерсу) в понедельник, 14 мая, исполнилось 2 года. В честь праздника супруги решили очаровать поклонников милыми семейными кадрами.

Фото рэпер опубликовал на своей странице Instagram.

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На семейных кадрах Рианна и ASAP Rocky нежно обнимают своих двух сыновей, старшего RZA и младшего Риотта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by badgalriri (@badgalriri)

Певица держала младшего сына на коленях, пока ее любимый играл с RZA. На другой фотографии репер играл со своим малышом и игриво держал RZA вверх ногами.

"Самого счастливого второго дня рождения моему первенцу Риззи", — поздравил малыша рэпер.

Рианна играет с сыновьями
Певица Рианна с мужем ASAP Rocky и сыновьями RZA и Риоттом. Фото: instagram.com/asaprocky/
Рианна наслаждается материнством
Певица Рианна с мужем ASAP Rocky и сыновьями RZA и Риоттом. Фото: instagram.com/asaprocky
ASAP Rocky счастливый папа
Певица Рианна с мужем ASAP Rocky и сыновьями RZA и Риоттом. Фото: instagram.com/asaprocky
Рианна отпраздновала день рождения первенца
Певица Рианна с мужем ASAP Rocky и сыновьями RZA и Риоттом. Фото: instagram.com/asaprocky

Напомним, первенец Рианны и ASAP Rocky Риззи родился 13 мая 2023 года в Лос-Анджелесе. По разным слухам, первую часть имени мальчику дали в честь лидера группы Wu-Tang Clan (американская хардкор-рэп группа, основанная в 1992 году) и ее продюсера RZA.

Напомним, Рианна вошла в список самых богатых артистов года. А раньше Рианна поразила откровенную фотосессию.

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