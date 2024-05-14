Рианна и рэпер ASAP Rocky поздравили сына с днем рождения.

Рианна очаровала семейными кадрами в день рождения сына
Сыну Рианны и ASAP Rocky RZA (Ризу Ателластону Майерсу) в понедельник, 14 мая, исполнилось 2 года. В честь праздника супруги решили очаровать поклонников милыми семейными кадрами.
Фото рэпер опубликовал на своей странице Instagram.
Рианна показала своих малышей
На семейных кадрах Рианна и ASAP Rocky нежно обнимают своих двух сыновей, старшего RZA и младшего Риотта.
Певица держала младшего сына на коленях, пока ее любимый играл с RZA. На другой фотографии репер играл со своим малышом и игриво держал RZA вверх ногами.
"Самого счастливого второго дня рождения моему первенцу Риззи", — поздравил малыша рэпер.
Напомним, первенец Рианны и ASAP Rocky Риззи родился 13 мая 2023 года в Лос-Анджелесе. По разным слухам, первую часть имени мальчику дали в честь лидера группы Wu-Tang Clan (американская хардкор-рэп группа, основанная в 1992 году) и ее продюсера RZA.
Напомним, Рианна вошла в список самых богатых артистов года. А раньше Рианна поразила откровенную фотосессию.
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