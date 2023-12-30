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Рианну с сыновьями подловили на модном горнолыжном курорте

30 декабря 2023 19:08
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Рианну с сыновьями подловили на модном горнолыжном курорте
Певица Рианна с сыном. Фото: BACKGRID
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Рианна продемонстрировала свою новую прическу, когда с отцом своих детей A$AP Rocky наслаждалась прогулкой в Аспене, штат Колорадо. Звезда вышла на публику с длинными афро.

Об этом пишет Daily Mail.

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35-летнюю Рианну заметили, когда она вышла на семейную прогулку с 35-летним рэппером и двумя их сыновьями, RZA и Riot Rose. Певица, похоже, отказалась от своей пышной прически. Чтобы вместе пройтись по магазинам, она и ее парень надели одинаковые серые толстовки, а также идентичные бежевые зимние ботинки.

 

Певица Рианна. Фото: BACKGRID
Певица Рианна. Фото: BACKGRID

 

Певица Рианна. Фото: BACKGRID
Певица Рианна. Фото: BACKGRID

 

Жених Рианны с сыном. Фото: splashnews.com
Жених Рианны с сыном. Фото: splashnews.com

 

Жених Рианны с сыном. Фото: splashnews.com
Жених Рианны с сыном. Фото: splashnews.com

Артистка надела кремовый блейзер, сочитав его с мешковатыми светлыми джинсами. Дополнила образ парой массивных бриллиантовых серьг.

Пара, которая начала встречаться около трех лет назад, стала родителями первенца в мае 2022 года. Музыканты сблизились, когда Рокки присоединился к Рианне в ее Diamond Tour в 2013 году.

В начале этого года основательница Fenty Beauty объявила о своей второй беременности во время выступления на шоу Super Bowl Halftime Show в феврале. В августе у пары родился мальчик Риот.

Напомним, неузнаваемая Рианна с кроссовками на лице снялась в яркой фэшн-кампании.

Ранее Дэвид Бекхэм устроил дочери отдых под облаками Нью-Йорка.

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