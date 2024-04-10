Рианну жестко раскритиковали за провокационный образ монахини в глянце
Певица Рианна появилась на обложке последнего выпуска журнала Interview Magazine. Знаменитость позировала в костюме монахини, что спровоцировало волну критики.
Об этом пишет Daily Mail.
Рианну обвинили в неуважении к религии
В ответ на фотосессию 36-летней певицы в черно-белой одежде, традиционной одежде, которую носят члены религиозных орденов, многочисленные поклонники и критики осудили этот образ.
Многие пользователи социальных сетей обвинили суперзвезду в неуважении к христианам и католикам.
"Такая усталость от всех этих нечестивых образов!" — говорят поклонники.
Другой называл эту концепцию "религиозной насмешкой".
"Я люблю Рианну, но я никогда не понимаю, почему такая одержимость откровенностю и религиозностю".
"Разве это не богохульство?" — говорит другой.
Другие объяснили, что, по их мнению, "унизительно видеть, как над христианством непрерывно издеваются" и "религиозные образы используются в неправильных целях".
Мать двух детей, которая в течение многих лет называла себя христианкой, ранее рассказала Glamour UK, что ключ к тому, чтобы оставаться верной себе, это полагаться на Бога.
Напомним, Рианна устроила откровенную фотосессию. А Шакира снялась в образе русалки.
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