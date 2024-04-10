Рианну жестко раскритиковали за провокационный образ монахини в глянце

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна появилась на обложке последнего выпуска журнала Interview Magazine. Знаменитость позировала в костюме монахини, что спровоцировало волну критики.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рианну обвинили в неуважении к религии

В ответ на фотосессию 36-летней певицы в черно-белой одежде, традиционной одежде, которую носят члены религиозных орденов, многочисленные поклонники и критики осудили этот образ.

Многие пользователи социальных сетей обвинили суперзвезду в неуважении к христианам и католикам.

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

"Такая усталость от всех этих нечестивых образов!" — говорят поклонники.

Другой называл эту концепцию "религиозной насмешкой".

"Я люблю Рианну, но я никогда не понимаю, почему такая одержимость откровенностю и религиозностю".

"Разве это не богохульство?" — говорит другой.

Другие объяснили, что, по их мнению, "унизительно видеть, как над христианством непрерывно издеваются" и "религиозные образы используются в неправильных целях".

Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/

Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/

Мать двух детей, которая в течение многих лет называла себя христианкой, ранее рассказала Glamour UK, что ключ к тому, чтобы оставаться верной себе, это полагаться на Бога.

Напомним, Рианна устроила откровенную фотосессию. А Шакира снялась в образе русалки.