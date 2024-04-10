Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Рианну жестко раскритиковали за провокационный образ монахини в глянце arrow

Рианну жестко раскритиковали за провокационный образ монахини в глянце

10 апреля 2024 07:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Рианну жестко раскритиковали за провокационный образ монахини в глянце
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Рианна появилась на обложке последнего выпуска журнала Interview Magazine. Знаменитость позировала в костюме монахини, что спровоцировало волну критики.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Рианну обвинили в неуважении к религии

В ответ на фотосессию 36-летней певицы в черно-белой одежде, традиционной одежде, которую носят члены религиозных орденов, многочисленные поклонники и критики осудили этот образ.

Многие пользователи социальных сетей обвинили суперзвезду в неуважении к христианам и католикам.

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

"Такая усталость от всех этих нечестивых образов!" — говорят поклонники.

Другой называл эту концепцию "религиозной насмешкой".

"Я люблю Рианну, но я никогда не понимаю, почему такая одержимость откровенностю и религиозностю".

"Разве это не богохульство?" — говорит другой.

Другие объяснили, что, по их мнению, "унизительно видеть, как над христианством непрерывно издеваются" и "религиозные образы используются в неправильных целях".

 

Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/
Певицу Рианну подвергли критике за насмешки над христианством. Фото: instagram.com/badgalriri/

Мать двух детей, которая в течение многих лет называла себя христианкой, ранее рассказала Glamour UK, что ключ к тому, чтобы оставаться верной себе, это полагаться на Бога.

Напомним, Рианна устроила откровенную фотосессию. А Шакира снялась в образе русалки.

скандал
Рианна
зарубежные звезды
фотосессия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

27 марта 2024

11:14 В Челси прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа