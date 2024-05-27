Мила Куніс та Ештон Кутчер зводили дітей на баскетбольну гру — фото

Голлівудські актори Міла Куніс та Ештон Кутчер з дітьми. Фото: Instagram/mplusk_

Голлівудська акторка, яка народилась в Україні, Міла Куніс разом з чоловіком Ештоном Кутчером відвідала баскетбольну гру. Компанію зірковому подружжю склали їхні діти.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Зіркове подружжя не показує 9-річну Ваєт Ізабель та 7-річного Димитрія Портвуда в соцмережах. Ба більше — Міла Куніс взагалі їх не веде. А перед папараці голлівудські актори приховують обличчя дітей.

Тому відвідування зіркової родини в повному складі баскетбольної гри привернула увагу як шанувальників, так і американських медійників.

Міла Куніс з дітьми, чоловіком та Кейтлін Кларк на баскетбольній грі. Фото: Instagram/mplusk_

Куніс, Кутчер та їхні діти відвідали гру Indiana Fever проти Los Angeles Sparks в Лос-Анджелесі. Зіркова родина радісно позувала на камери разом з 22-річною Кейтлін Кларк з національної жіночої баскетбольної асоціації Indiana Fever.

Дев’ятирічна Ваєт не приховувала емоцій та розплакалась від щастя під час зустрічі зі своєю кумиркою. 40-річна Куніс усміхалася перед камерами та витирала обличчя доньки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Кейт Бланшетт зробила політичний жест на підтримку Палестини. Також ми розповідали, що американську виконавицю Нікі Мінаж затримали в аеропорту Амстердама.