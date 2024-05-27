Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Рідкісний вихід — Міла Куніс та Ештон Кутчер зводили дітей на баскетбол arrow

Рідкісний вихід — Міла Куніс та Ештон Кутчер зводили дітей на баскетбол

27 травня 2024 06:32
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Мила Куніс та Ештон Кутчер зводили дітей на баскетбольну гру — фото
Голлівудські актори Міла Куніс та Ештон Кутчер з дітьми. Фото: Instagram/mplusk_
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голлівудська акторка, яка народилась в Україні, Міла Куніс разом з чоловіком Ештоном Кутчером відвідала баскетбольну гру. Компанію зірковому подружжю склали їхні діти.

Про це повідомляє видання Page Six.

Читайте також:

Міла Куніс вийшла з дітьми у світ

Зіркове подружжя не показує 9-річну Ваєт Ізабель та 7-річного Димитрія Портвуда в соцмережах. Ба більше — Міла Куніс взагалі їх не веде. А перед папараці голлівудські актори приховують обличчя дітей.

Тому відвідування зіркової родини в повному складі баскетбольної гри привернула увагу як шанувальників, так і американських медійників. 

Міла Куніс з дітьми та чоловіком на баскетбольній грі
Міла Куніс з дітьми, чоловіком та Кейтлін Кларк на баскетбольній грі. Фото: Instagram/mplusk_

Куніс, Кутчер та їхні діти відвідали гру Indiana Fever проти Los Angeles Sparks в Лос-Анджелесі. Зіркова родина радісно позувала на камери разом з 22-річною Кейтлін Кларк з національної жіночої баскетбольної асоціації Indiana Fever. 

Дев’ятирічна Ваєт не приховувала емоцій та розплакалась від щастя під час зустрічі зі своєю кумиркою. 40-річна Куніс усміхалася перед камерами та витирала обличчя доньки. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Кейт Бланшетт зробила політичний жест на підтримку Палестини. Також ми розповідали, що американську виконавицю Нікі Мінаж затримали в аеропорту Амстердама.

діти
Міла Куніс
Баскетбол
закордонні зірки
Ештон Кутчер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

24 травня 2024

18:46 У Польщі українським чоловікам з простроченими паспортами почали видавати проїздні документи

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера