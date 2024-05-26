Кейт Бланшетт втрапила у скандал на червоній доріжці Канн — що відомо

Скандал у Каннах — Кейт Бланшетт зробила політичний жест на підтримку Палестини
Відома голлівудська акторка Кейт Бланшетт втрапила у скандал на червоній доріжці 77-го Каннського кінофестивалю. Зірка вбралася в сукню у кольорах, в яких журналісти побачили підтримку Палестини.
Про це пише The Guardian.
Скандал на червоній доріжці Канн
Поява на червоній доріжці Каннського кінофестивалю під час прем'єри фільму "Учень" актриси Кейт Бланшетт стала предметом бурхливих обговорень в соціальних мережах через те, що кольори її сукні начебто нагадували кольори палестинського прапора.
На тлі червоної доріжки голлівудська зірка підняла задню частину своєї чорно-білої сукні, щоб продемонструвати внутрішню зелену підкладку. Вбрання для акторки створив колумбійсько-французький дизайнер Хайдер Акерман.
Оскароносна актриса активно виступає за припинення вогню в Ізраїлі та Газі. У жовтні минулого року вона разом з 60 акторами Голлівуду підписала відповідний лист, в якому закликала президента США Джо Байдена сприяти припиненню військових дій в обох країнах.
Нагадаємо, українців неабияк обурив цьогорічний Каннський кінофестиваль. Також ми розповідали, які закордонні зірки з'явилися на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в сукнях від українських брендів.
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