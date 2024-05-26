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Скандал у Каннах — Кейт Бланшетт зробила політичний жест на підтримку Палестини

26 травня 2024 17:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кейт Бланшетт втрапила у скандал на червоній доріжці Канн — що відомо
Голлівудська актриса Кейт Бланшетт. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома голлівудська акторка Кейт Бланшетт втрапила у скандал на червоній доріжці 77-го Каннського кінофестивалю. Зірка вбралася в сукню у кольорах, в яких журналісти побачили підтримку Палестини.

Про це пише The Guardian.

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Скандал на червоній доріжці Канн

Поява на червоній доріжці Каннського кінофестивалю під час прем'єри фільму "Учень" актриси Кейт Бланшетт стала предметом бурхливих обговорень в соціальних мережах через те, що кольори її сукні начебто нагадували кольори палестинського прапора.

На тлі червоної доріжки голлівудська зірка підняла задню частину своєї чорно-білої сукні, щоб продемонструвати внутрішню зелену підкладку. Вбрання для акторки створив колумбійсько-французький дизайнер Хайдер Акерман.

Скандал у Каннах — Кейт Бланшетт зробила політичний жест на підтримку Палестини - фото 1
Голлівудська актриса Кейт Бланшетт. Фото: Reuters

Оскароносна актриса активно виступає за припинення вогню в Ізраїлі та Газі. У жовтні минулого року вона разом з 60 акторами Голлівуду підписала відповідний лист, в якому закликала президента США Джо Байдена сприяти припиненню військових дій в обох країнах.

Нагадаємо, українців неабияк обурив цьогорічний Каннський кінофестиваль. Також ми розповідали, які закордонні зірки з'явилися на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в сукнях від українських брендів.

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Каннський кінофестиваль

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