Нікі Мінаж затримала поліція — фото

Відому американську виконавицю затримали в аеропорту Амстердама — у чому звинувачують зірку
Відому американську реперку Нікі Мінаж заарештували в аеропорту Амстердаму під час подорожі в рамках туру Pink Friday 2. Зірку підозрювали у перевезенні наркотиків.
Про це пише Daily Mail.
У Нікі Мінаж знайшли наркотики
Зірку затримали під час мандрівки з Амстердама до Манчестера на свій наступний концерт в рамках туру Pink Friday 2.
Мінаж арештували й оштрафували у тому, що в її багажі були знайдені "легкі наркотики". У своїх соцмережах співачка пояснила, що поліція начебто знайшла в її речах марихуану.
Реперка категорично заперечувала, що має при собі наркотики, однак її все одно доправили до поліцейського відділку.
Згодом Національна поліція Нідерландів повідомила, що співачка була звільнена з-під варти після консультацій з місцевою прокуратурою. Однак їй довелося скасувати запланований виступ через інцидент з поліцією.
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