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Відому американську виконавицю затримали в аеропорту Амстердама — у чому звинувачують зірку

26 травня 2024 13:07
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Нікі Мінаж затримала поліція — фото
Американська співачка Нікі Мінаж. Фото: instagram.com/nickiminaj/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відому американську реперку Нікі Мінаж заарештували в аеропорту Амстердаму під час подорожі в рамках туру Pink Friday 2. Зірку підозрювали у перевезенні наркотиків.

Про це пише Daily Mail.

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Зірку затримали під час мандрівки з Амстердама до Манчестера на свій наступний концерт в рамках туру Pink Friday 2. 

Мінаж арештували й оштрафували у тому, що в її багажі були знайдені "легкі наркотики". У своїх соцмережах співачка пояснила, що поліція начебто знайшла в її речах марихуану.

Відому американську реперку затримали в аеропорту Амстердама — у чому звинувачують зірку - фото 1
Американська співачка Нікі Мінаж. Фото: BackGrid

Реперка категорично заперечувала, що має при собі наркотики, однак її все одно доправили до поліцейського відділку.

Відому американську реперку затримали в аеропорту Амстердама — у чому звинувачують зірку - фото 2
Американську співачку Нікі Мінаж затримали в аеропорту. Фото: instagram.com/nickiminaj/
Відому американську реперку затримали в аеропорту Амстердама — у чому звинувачують зірку - фото 3
Американську співачку Нікі Мінаж затримали в аеропорту. Фото: instagram.com/nickiminaj/

Згодом Національна поліція Нідерландів повідомила, що співачка була звільнена з-під варти після консультацій з місцевою прокуратурою. Однак їй довелося скасувати запланований виступ через інцидент з поліцією.

Нагадаємо, актору Алеку Болдвіну загрожує термін за вбивство українки. А також суд оштрафував киянина, який вдавав з себе менеджера співака YAKTAK.

наркотики
подорож
поліція
закордонні зірки
Нікі Мінаж

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