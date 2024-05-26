Нікі Мінаж затримала поліція — фото

Американська співачка Нікі Мінаж. Фото: instagram.com/nickiminaj/

Відому американську реперку Нікі Мінаж заарештували в аеропорту Амстердаму під час подорожі в рамках туру Pink Friday 2. Зірку підозрювали у перевезенні наркотиків.

Про це пише Daily Mail.

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У Нікі Мінаж знайшли наркотики

Зірку затримали під час мандрівки з Амстердама до Манчестера на свій наступний концерт в рамках туру Pink Friday 2.

Мінаж арештували й оштрафували у тому, що в її багажі були знайдені "легкі наркотики". У своїх соцмережах співачка пояснила, що поліція начебто знайшла в її речах марихуану.

Американська співачка Нікі Мінаж. Фото: BackGrid

Реперка категорично заперечувала, що має при собі наркотики, однак її все одно доправили до поліцейського відділку.

Американську співачку Нікі Мінаж затримали в аеропорту. Фото: instagram.com/nickiminaj/

Американську співачку Нікі Мінаж затримали в аеропорту. Фото: instagram.com/nickiminaj/

Згодом Національна поліція Нідерландів повідомила, що співачка була звільнена з-під варти після консультацій з місцевою прокуратурою. Однак їй довелося скасувати запланований виступ через інцидент з поліцією.

Нагадаємо, актору Алеку Болдвіну загрожує термін за вбивство українки. А також суд оштрафував киянина, який вдавав з себе менеджера співака YAKTAK.