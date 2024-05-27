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Редкий выход Мила Кунис и Эштон Кутчер сводили детей на баскетбол

27 мая 2024 06:32
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Мила Кунис и Эштон Кутчер сводили детей на баскетбольную игру — фото
Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер с детьми. Фото: Instagram/mplusk_
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голливудская актриса, которая родилась в Украине, Мила Кунис вместе с мужем Эштоном Кутчером посетила баскетбольную игру. Компанию звездным супругам составили их дети.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Звездные супруги не показывают 9-летнюю Уайт Изабель и 7-летнего Димитрия Портвуда в соцсетях. Более того — Мила Кунис вообще их не ведет. А перед папарацци голливудские актеры скрывают лицо детей.

Поэтому посещение звездной семьи в полном составе баскетбольной игры привлекло внимание как поклонников, так и американских медийщиков.

Мила Кунис с детьми и мужчиной на баскетбольной игре
Мила Кунис с детьми, мужем и Кейтлин Кларк на баскетбольной игре. Фото: Instagram/mplusk_

Кунис, Кутчер и их дети посетили игру Indiana Fever против Los Angeles Sparks в Лос-Анджелесе. Звездная семья радостно позировала на камеры вместе с 22-летней Кейтлин Кларк из национальной женской баскетбольной ассоциации Indiana Fever.

Девятилетняя Уайт не скрывала эмоций и расплакалась от счастья во время встречи со своим кумиром. 40-летняя Кунис улыбалась перед камерами и утирала лицо дочери.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Indiana Fever (@indianafever)

Напомним, ранее мы писали, что актриса Кейт Бланшетт сделала политический жест в поддержку Палестины. Также мы рассказывали, что американская исполнительница Ники Минаж была задержана в аэропорту Амстердама.

дети
Мила Кунис
Баскетбол
зарубежные звезды
Эштон Кутчер

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