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Ридли Скотт раскрыл новые подробности фильма "Гладиатор 2"

31 июля 2024 07:42
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Ридли Скотт рассекретил начало фильма "Гладиатор 2"
Фрагмент фильма "Гладиатор 2". Скриншот: YouTube/paramountpictures
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Британский режиссер Ридли Скотт с командой готовятся к долгожданной премьере сиквела фильма "Гладиатор", который вышел на большие экраны еще в 2000 году. Новую ленту зрители увидят в конце ноября. И начнется она с самой масштабной экшн сцены, которую кинематографист когда-либо снимал.

Об этом сообщает Empire.

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По словам 86-летнего режиссера, первая сцена будет самой масштабной всего, что было, в частности, в "Наполеоне". Это его предыдущий проект. В ленте о французском императоре Ридли показал по меньшей мере шесть больших сцен боев.

Относительно нового проекта, Скотт не стал раскрывать все секреты. Впрочем, известно, что зрителей фильма "Гладиатор 2" ждет как минимум один поразительный бой — между главным героем и свирепым носорогом.

Продолжение ленты посвящено Люциусу (сыну Лусиллы и племяннику Коммода Хоакина Феникса). Именно его Максимус, которого сыграл актер Рассел Кроу, спас от дяди в оригинальном фильме.

Сюжет сиквела развернется спустя 20 лет после событий оригинального фильма. Люциус вернется в Рим после долгих лет жизни в Африке. Там он станет гладиатором и воссоединится с матерью.

Главную роль исполнил Пол Мескаль. Бюджет ленты вместо 165 млн долларов вышел в 310 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, что "Довгу Добу" режиссера Алана Бадоева покажут во время Летних Олимпийских Игр в Париже. Также мы рассказывали, что на Венецианском международном кинофестивале пройдет мировая премьера фильма о войне в Украине.

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