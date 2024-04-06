Риз Уизерспун возвращается к франшизе "Блондинка в законе"

Кадр из фильма "Блондинка в законе". Фото: Instagram/legallyblondemovies

Голливудская актриса Риз Уизерспун и студия Amazon начали работу над сериалом по сюжетам фильмов "Блондинка в законе". До этого кинозвезда исполняла в лентах главную роль — красавицы Эль Вудс.

Об этом сообщает издание Deadline.

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48-летняя актриса является владелицей успешной продакшн-компании Hello Sunshine и выступала продюсером в известных проектах. На этот раз новый сериал станет спин-оффом культовой комедии, по сюжету которой героиня окончила Гарвард и стала профессиональным юристом. Детали сценария ни Amazon, ни Риз не рассказали.

Но известно, что над ним работают Джош Швартц и Стефани Сэвидж — авторы и создатели "Сплетницы" с Блейк Лайвли в главной роли. Первая информация о том, что Amazon начнет работать над "Блондинкой в законе" появилась в прошлом году.

Первый фильм вышел в 2001-м, за основу взяли роман писательницы Аманды Браун. Комедия стала хитом, впоследствии вышли еще две части. В последней говорится о сестрах Эль Вудс, где Уизерспун уже не снималась, но выступила в роли продюсера.

Риз стала победительницей сразу в трех номинациях премии MTV, а также выдвигалась на "Золотой глобус". Кроме фильмов, есть одна телеверсия, а также одноименный мюзикл (2007 год).

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