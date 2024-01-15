Роберт Дауні молодший поцілував Кілліана Мерфі, зрадівши, що переміг у номінації

Роберт Дауні молодший і Кілліан Мерфі. Фото: twitter.com/FilmUpdates

Днями відбулася премія Critics Choice Awards — щорічна церемонія нагородження за досягнення у кінематографі. Роберт Дауні молодший отримав статуетку за кращу роль другого плану, чому так зрадів, що навіть поцілував свого колегу Кілліана Мерфі.

Про це пише Daily Mail.

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Нещодавно Кілліан Мерфі отримав премію Золотий глобус за кращу чоловічу роль у фільмі Оппенгеймер. Тоді актор опинився на сцені з червоним носом, адже після оголошення перемоги дружина поцілувала його і замазала помадою.

the red nose cause his wife kissed him and he just left it like that🥹😭please protect him at all costs pic.twitter.com/bwnT4pWaiK — tina ⎕ in her annoying era (@hazyheadbigcity) January 8, 2024

А на премії Critics Choice Awards, яка відбулася напередодні, Кілліана поцілував вже його колега по фільму Оппенгеймер — Роберт Дауні молодший.

Коли оголосили, що Дауні переміг у номінації найкраща роль другого плану, він, вочевидь, зрадів і емоційно поцілував Кілліана Мерфі.

robert downey jr es el amigo extrovertido que no le importa nada y le gusta que pases vergüenza mientras cillian murphy es el amigo introvertido que se quiere esconder debajo de la mesa pic.twitter.com/m0VLbtNl8h — sleep lorde 🇦🇷 -128 (@chemicalmonkeys) January 15, 2024

47-річний ірландський актор був помітно шокований раптовими ніжностями від колеги, але слухняно виставив обидві щоки для поцілунків.

Глядачі також були в шоці від цієї сцени. Дехто стверджував, що 58-річний Дауні хотів поцілувати Мерфі в губи. Розмішила користувачів мережі і збентежена реакцією Кілліана.

Cillian Murphy and Robert Downey Jr. during the #CriticsChoiceAwards backstage pic.twitter.com/JwDu7c2rKf — cillian murphy pics (@cmurphypics) January 15, 2024

Вочевидь 58-річний Роберт Дауні молодший просто був у хорошому гуморі. Коли він піднявся на сцену премії Critics Choice Awards він жартівливо зауважив, що дуже любить критиків, проте прочитав кілька кумедних заголовків критичних матеріалів про себе. У одному з них Дауні назвали "пердуном", а у іншому "ледачим".

Нагадаємо, фільм "Оппенгеймер" виграв п'ять статуеток на "Золотому глобусі".

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