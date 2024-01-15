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Роберт Дауні молодший поцілував Кілліана Мерфі, зрадівши, що переміг у номінації

15 січня 2024 15:15
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Роберт Дауні молодший поцілував Кілліана Мерфі, зрадівши, що переміг у номінації
Роберт Дауні молодший і Кілліан Мерфі. Фото: twitter.com/FilmUpdates
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Днями відбулася премія Critics Choice Awards — щорічна церемонія нагородження за досягнення у кінематографі. Роберт Дауні молодший отримав статуетку за кращу роль другого плану, чому так зрадів, що навіть поцілував свого колегу Кілліана Мерфі. 

Про це пише Daily Mail

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Нещодавно Кілліан Мерфі отримав премію Золотий глобус за кращу чоловічу роль у фільмі Оппенгеймер. Тоді актор опинився на сцені з червоним носом, адже після оголошення перемоги дружина поцілувала його і замазала помадою. 

 

А на премії Critics Choice Awards, яка відбулася напередодні, Кілліана поцілував вже його колега по фільму Оппенгеймер — Роберт Дауні молодший. 

Коли оголосили, що Дауні переміг у номінації найкраща роль другого плану, він, вочевидь, зрадів і емоційно поцілував Кілліана Мерфі.

 

47-річний ірландський актор був помітно шокований раптовими ніжностями від колеги, але слухняно виставив обидві щоки для поцілунків.

Глядачі також були в шоці від цієї сцени. Дехто стверджував, що 58-річний Дауні хотів поцілувати Мерфі в губи. Розмішила користувачів мережі і збентежена реакцією Кілліана.

 

Вочевидь 58-річний Роберт Дауні молодший просто був у хорошому гуморі. Коли він піднявся на сцену премії Critics Choice Awards він жартівливо зауважив, що дуже любить критиків, проте прочитав кілька кумедних заголовків критичних матеріалів про себе. У одному з них Дауні назвали "пердуном", а у іншому "ледачим".

Нагадаємо,  фільм "Оппенгеймер" виграв п'ять статуеток на "Золотому глобусі". 

Також ми писали, що стало відомо, чи зіграє знову Роберт Дауні-молодший Залізну людину. 

кіно
Роберт Оппенгеймер
Роберт Дауні молодший
Кілліан Мерфі
фільм Оппенгеймер

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