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Роберт Дауни младший поцеловал Киллиана Мерфи, обрадовавшись, что победил в номинации

15 января 2024 15:15
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Роберт Дауни младший поцеловал Киллиана Мерфи, обрадовавшись, что победил в номинации.
Роберт Дауни младший и Киллиан Мерфи. Фото: twitter.com/FilmUpdates
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

На днях состоялась премия Critics Choice Awards – ежегодная церемония награждения за достижения в кинематографе. Роберт Дауни младший получил статуэтку за лучшую роль второго плана, чему так обрадовался, что даже поцеловал своего коллегу Киллиана Мерфи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Недавно Киллиан Мерфи получил премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер". Тогда актер оказался на сцене с красным носом, ведь после оглашения победы жена поцеловала его и замазала помадой.

 

А на состоявшейся накануне премии Critics Choice Awards Киллиана поцеловал уже его коллега по фильму Оппенгеймер — Роберт Дауни младший.

Когда объявили, что Дауни победил в номинации лучшая роль второго плана, он, очевидно, обрадовался и эмоционально поцеловал Киллиана Мерфи.

 

47-летний ирландский актер был шокирован внезапными нежностями от коллеги, но послушно выставил обе щеки для поцелуев.

Зрители тоже были в шоке от этой сцены. Некоторые утверждали, что 58-летний Дауни хотел поцеловать Мерфи в губы. Размешила пользователей сети и смущение Киллиана.

 

Очевидно, 58-летний Роберт Дауни младший просто был в хорошем настроении. Когда он поднялся на сцену премии Critics Choice Awards, он шутливо заметил, что очень любит критиков, однако прочитал несколько забавных заголовков критических материалов о себе. В одном из них Дауни назвали "пердуном", а в другом "ленивым".

Напомним, фильм "Оппенгеймер" выиграл пять статуэток на "Золотом глобусе".

Также мы писали, что стало известно, сыграет ли снова Роберт Дауни-младший Железный человек.

кино
Роберт Оппенгеймер
Роберт Дауни младший
Киллиан Мерфи
фильм Оппенгеймер

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