Роберт Дауни младший поцеловал Киллиана Мерфи, обрадовавшись, что победил в номинации.

Роберт Дауни младший и Киллиан Мерфи. Фото: twitter.com/FilmUpdates

На днях состоялась премия Critics Choice Awards – ежегодная церемония награждения за достижения в кинематографе. Роберт Дауни младший получил статуэтку за лучшую роль второго плана, чему так обрадовался, что даже поцеловал своего коллегу Киллиана Мерфи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Недавно Киллиан Мерфи получил премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер". Тогда актер оказался на сцене с красным носом, ведь после оглашения победы жена поцеловала его и замазала помадой.

Red nose cause his wife kissed him and he just left it like that🥹😭please protect him at all costs pic.twitter.com/bwnT4pWaiK — tina ⎕ in her annoying era (@hazyheadbigcity) January 8, 2024

А на состоявшейся накануне премии Critics Choice Awards Киллиана поцеловал уже его коллега по фильму Оппенгеймер — Роберт Дауни младший.

Когда объявили, что Дауни победил в номинации лучшая роль второго плана, он, очевидно, обрадовался и эмоционально поцеловал Киллиана Мерфи.

robert downey jr és l'amic introvertido que no li importa res i li gusta que passis vergüenza mentre cillian murphy es el amigo introvertido que se vol amagar sota la mesa pic.twitter.com/m0VLbtNl8h — sleep lorde 🇦🇷 -128 (@chemicalmonkeys) January 15, 2024

47-летний ирландский актер был шокирован внезапными нежностями от коллеги, но послушно выставил обе щеки для поцелуев.

Зрители тоже были в шоке от этой сцены. Некоторые утверждали, что 58-летний Дауни хотел поцеловать Мерфи в губы. Размешила пользователей сети и смущение Киллиана.

Cillian Murphy and Robert Downey Jr. в течение #CriticsChoiceAwards backstage pic.twitter.com/JwDu7c2rKf — cillian murphy pics (@cmurphypics) January 15, 2024

Очевидно, 58-летний Роберт Дауни младший просто был в хорошем настроении. Когда он поднялся на сцену премии Critics Choice Awards, он шутливо заметил, что очень любит критиков, однако прочитал несколько забавных заголовков критических материалов о себе. В одном из них Дауни назвали "пердуном", а в другом "ленивым".

Напомним, фильм "Оппенгеймер" выиграл пять статуэток на "Золотом глобусе".

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