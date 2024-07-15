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Родина Галини Гатчінс продовжує звинувачувати Алека Болдвіна у вбивстві попри рішення суду

15 липня 2024 12:44
Антоніна Завадська - Редактор
Родина Галини Гатчінс продовжує звинувачувати Алека Болдвіна у вбивстві — деталі
Американський актор Алек Болдвін. Фото: Reuters
Антоніна Завадська - Редактор

Родина операторки з України Галини Гатчінс не згодна з рішенням суду. Вони вважають, що актор Алек Болдвін, який вбив її на знімальному майданчику, має понести відповідальність.

Про це пише New York Post.

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Родина та чоловік операторки українки Галини Гатчінс, яку під час знімань фільму "Іржа" випадково застрелив Алек Болдвін, критично відреагували на рішення суду. Вони не згодні зі зняттям з актора усіх обвинувачень. Вони вважають, що Болдвін має відповісти перед законом. 

"Припинення кримінальної справи проти Алека Болдвіна жодним чином його не реабілітує. Це не змінює того факту, що він убив Галину Гатчінс на зніманнях "Іржі". Це не змінює того факту, що він стріляв із зарядженої рушниці, націливши її на людину", — заявила прокурорка Глорія Олред, яка представляла інтереси родини операторки.

Операторка Галина Гатчинс. Фото: Reuters
Операторка Галина Гатчінс. Фото: instagram.com/halynahutchins

Рідні Гатчінс будуть подавати про нього цивільний позов. Вони прагнуть, щоб всі актори та інші члени знімальної команди дотримувалися правил безпеки. 

"Ми прагнемо притягнути до відповідальності Алека Болдвіна у нашому цивільному позові, на який не впливає рішення судді у цій кримінальній справі. Актори не мають особливого права ігнорувати правила безпеки користування зброєю. Ми всі зобов'язані одне перед одним забезпечити безпеку наших робочих місць", — зазначила Олред.

Родина операторки Галини Гатчинс не згодна з судом. Фото: Reuters
Родина операторки Галини Гатчінс не згодна з судом. Фото: instagram.com/halynahutchins

Нагадаємо, Галину Гатчінс випадково застрелив Алек Болдвін на зніманнях фільму "Іржа". Трагедія сталась у жовтні 2021 року. Бутафорна зброя виявилась зарядженою бойовими патронами. Зброярку вже притягнули до відповідальності, а суди щодо актора тягнулись протягом трьох років. 

Нагадаємо, Алек Болдвін розплакався після рішення суду. Також проти актора на засіданні свідчив його співробітник.  

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