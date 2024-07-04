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Проти Алека Болдвіна, який застрелив українку, збирається свідчити один з його співробітників

4 липня 2024 06:42
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Стас Кожушко
Редактор
Проти Алека Болдвіна в суді буде свідчити один з його співробітників
Голлівудський актор Алек Болдвін. Фото: Wikimedia Commons
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вже цього місяця пройде судове засідання щодо вбивства американським актором Алеком Болдвіном українки Галини Гатчинс, яка працювала операторкою на зйомках голлівудського фільму Rust ("Іржа").  Свої свідчення готовий дати один з членів команди стрічки, продюсером якої виступив Болдвін.

Про це повідомляє видання Variety.

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Свідчення проти Алека Болдвіна

Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021 року на ранчо біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдвін  відновив виробництво стрічки в Монтані через 18 місяців після інциденту. 

Тоді продюсери зосередилися на безпеці, заборонивши використання будь-якої справної вогнепальної зброї на знімальному майданчику, і найнявши двох ветеранів безпеки для контролю за завершенням зйомок.

Тепер один із цих офіцерів, Пол Джордан, збирається свідчити проти Болдвіна на майбутньому суді. За його словами, голлівудський актор опирався пораді не їздити верхи на повному галопі.

Прокурори хочуть використати свідчення Джордана, щоб допомогти встановити модель нерозсудливості. Вони стверджують, що випадкова стрілянина була лише одним із кількох випадків на знімальному майданчику, коли Болдвін недбало поставився до безпеки. Вони також прагнуть показати відео, на яких Болдвін лається на знімальну групу.

Алек Болдвін на зйомках Іржи
Актор Алек Болдвін на знімальному майданчику фільму "Іржа". Фото: X/CultureCrave

Водночас Джордан не був на знімальному майданчику в Нью-Мексико, де стався трагічний інцидент. Захист Болдвіна каже, що думка офіцера з безпеки не має значення саме через це.

"Ніщо з того, що сталося в Монтані більше ніж через рік після трагедії, не має відношення до будь-якого питання в цій справі", — стверджує захист у клопотанні про заборону свідчень Пола Джордана.

Зазначимо, що Болдвін випадково (за його словами) вистрелив в операторку Галину Гатчинс. Виявилось, що зброярка Ганна Гутьєррес Різ зарядила зброю не холостими кулями, а бойовими. 42-річну українку  доставили на гелікоптері до лікарні, де вона померла від отриманих поранень. В неї залишилися чоловік та неповнолітній син.

Галина Гатчинс та місце трагедії
Галина Гатчинс та місце інциденту. Фото: X/krone_at та X/Daybrkd

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що помер зірка серіалів "Розанна" і "Сабріна — юна відьма", американський актор Мартін Малл. Також ми писали, що  пішов з життя американський сценарист та режисер Роберт Таун.

суд актори Алек Болдвін закордонні зірки

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