Семья Галины Гатчинс продолжает обвинять Алека Болдвина в убийстве - детали

Американский актер Алек Болдвин. Фото: Reuters

Семья оператора из Украины Галины Гатчинс не согласна с решением суда. Они считают, что актер Алек Болдвин, убивший ее на съемочной площадке, должен понести ответственность.

Об этом пишет New York Post.

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Семья и муж оператора украинки Галины Гатчинс, которую во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил Алек Болдвин, критически отреагировали на решение суда. Они не согласны со снятием с актера всех обвинений. Они полагают, что Болдвин должен ответить перед законом.

"Прекращение уголовного дела против Алека Болдвина никоим образом его не реабилитирует. Это не меняет того факта, что он убил Галину Гатчинс на съемках "Иржи". Это не меняет того факта, что он стрелял из заряженного ружья, нацелив его на человека", — заявила прокурор Глория Олред, представлявшая интересы семьи оператора.

Оператор Галина Гатчинс. Фото: instagram.com/halynahutchins

Родные Гатчинса будут подавать о нем гражданский иск. Они стремятся, чтобы все актеры и другие члены съемочной команды соблюдали правила безопасности.

"Мы стремимся привлечь к ответственности Алека Болдвина в нашем гражданском иске, на который не влияет решение судьи по этому уголовному делу. Актеры не имеют особого права игнорировать правила безопасности пользования оружием. Мы все обязаны друг перед другом обеспечить безопасность наших рабочих мест", — сказала Олред.

Семья оператора Галины Гатчинс не согласна с судом. Фото: instagram.com/halynahutchins

Напомним, Галину Гатчинс случайно застрелил Алек Болдвин на съемках фильма "Ржавчина". Трагедия произошла в октябре 2021 года. Бутафорное оружие оказалось заряженным боевыми патронами. Оружейную машину уже привлекли к ответственности, а суды в отношении актера тянулись в течение трех лет.

Напомним, Алек Болдвин расплакался после решения суда. Также против актера на заседании свидетельствовал его сотрудник.