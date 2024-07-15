Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Семья Галины Гатчинс продолжает обвинять Алека Болдвина в убийстве, несмотря на решение суда arrow

Семья Галины Гатчинс продолжает обвинять Алека Болдвина в убийстве, несмотря на решение суда

15 июля 2024 12:44
Антонина Завадская - Редактор
Семья Галины Гатчинс продолжает обвинять Алека Болдвина в убийстве - детали
Американский актер Алек Болдвин. Фото: Reuters
Антонина Завадская - Редактор

Семья оператора из Украины Галины Гатчинс не согласна с решением суда. Они считают, что актер Алек Болдвин, убивший ее на съемочной площадке, должен понести ответственность.

Об этом пишет New York Post.

Читайте также:

Семья Гатчинс обвиняет в ее смерти Алека Болдвина

Семья и муж оператора украинки Галины Гатчинс, которую во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил Алек Болдвин, критически отреагировали на решение суда. Они не согласны со снятием с актера всех обвинений. Они полагают, что Болдвин должен ответить перед законом.

"Прекращение уголовного дела против Алека Болдвина никоим образом его не реабилитирует. Это не меняет того факта, что он убил Галину Гатчинс на съемках "Иржи". Это не меняет того факта, что он стрелял из заряженного ружья, нацелив его на человека", — заявила прокурор Глория Олред, представлявшая интересы семьи оператора.

Оператор Галина Гатчинс. Фото: Reuters
Оператор Галина Гатчинс. Фото: instagram.com/halynahutchins

Родные Гатчинса будут подавать о нем гражданский иск. Они стремятся, чтобы все актеры и другие члены съемочной команды соблюдали правила безопасности.

"Мы стремимся привлечь к ответственности Алека Болдвина в нашем гражданском иске, на который не влияет решение судьи по этому уголовному делу. Актеры не имеют особого права игнорировать правила безопасности пользования оружием. Мы все обязаны друг перед другом обеспечить безопасность наших рабочих мест", — сказала Олред.

Семья оператора Галины Гатчинс не согласна с судом. Фото: Reuters
Семья оператора Галины Гатчинс не согласна с судом. Фото: instagram.com/halynahutchins

Напомним, Галину Гатчинс случайно застрелил Алек Болдвин на съемках фильма "Ржавчина". Трагедия произошла в октябре 2021 года. Бутафорное оружие оказалось заряженным боевыми патронами. Оружейную машину уже привлекли к ответственности, а суды в отношении актера тянулись в течение трех лет.

Напомним, Алек Болдвин расплакался после решения суда. Также против актера на заседании свидетельствовал его сотрудник.

суд убийство Голливуд Алек Болдуин Галина Хатчинс зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля