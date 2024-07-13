Алек Болдвін не міг стримати сліз після рішення судді у справі про вбивство українки

Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters

Актор Алек Болдвін міг отримати 18 місяців в'язниці за ненавмисне вбивство оператора на знімальному майданчику. Але зірка уникнув покарання і справу закрили.

Про це пише Daily Mail.

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З Алека Болдвіна зняли звинувачення

У штаті Нью-Мексико закінчився суд над відомим актором Алеком Болдвіном. Суддя розпустила присяжних і закінчила процес. Прокуратура не надала суду важливих свідчень, які б пояснити, як бойові патрони потрапили до револьвера Болдвіна.

Актор Алек Болдвін у залі суду з дружиною. Фото: Reuters

Актор Алек Болдвін у залі суду. Фото: Reuters

Актор Алек Болдвін у залі суду з дружиною Гіларією Болдвін. Фото: Reuters

Болдвіна звинувачували у ненавмисному вбивстві кінооператора Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа" у 2021 році. Під час репетиції Болдуїн направив на Гатчінс пістолет, стався постріл. Галина Гатчінс загинула, був поранений режисер фільму Джоел Суза.

Рішення судді Мері Марлоу Соммер про припинення процесу означає, що всі звинувачення проти Болдуїна знято. Прокуратура отримала партію патронів від свідка, який стверджував, що ці патрони — зі знімального майданчика фільму "Іржа". Замість того, щоб представити патрони на процесі як речовий доказ, прокуратура прикріпила їх до іншої судової справи і нічого не повідомила про їх захист. Коли Алек Болдуїн почув рішення судді припинити процес, він заплакав у залі суду.

Актор Алек Болдвін. Фото: Reuters

У жовтні 2021 року в штаті Нью-Мексико Болдвін репетирував сцену для вестерну "Іржа". Репетиція проходила в церкві, Болдвін показував оператору Галині Гатчинс та режисерові Джоелу Сузе, як він вийматиме револьвер із кобури. Він направив пістолет на камеру, за якою сиділи оператор та режисер. За словами самого Болдвіна, він не натискав на курок, пістолет вистрілив автоматично. Галина Гатчінс загинула, Джоел Суза був поранений.

Раніше цього року 26-річну Ханну Гутерреш-Рід, піротехніка фільму, засудили до 18-ти місяців в'язниці за те, що випадково зарядила пістолет Болдвіна бойовими патронами. Помічник режисера Дейв Голл визнав себе винним у недбалому ставленні до заходів безпеки — у тому, що не перевірив пістолет перед тим, як передати його актору, — проте тюремного терміну Голл не отримав.

Рік тому прокуратура Нью-Мексико вже звинувачувала Болдуїна в ненавмисному вбивстві, але тоді справу було закрито через брак складу злочину.

42-річна оператор-постановник українського походження Галина Гатчинс працювала у Голлівуді. Після її загибелі зйомки фільму "Іржа" було зупинено, проте минулого року було ухвалено рішення фільм дозняти — на згадку про Галину. На роль виконавчого продюсера було запрошено чоловіка загиблої Галини — Метью Гатчинса.

Нагадаємо, реаліті-шоу Алека Болдвіна захейтили на тлі справи про вбивство Галіни Гатченс. А суд посилив охорону Алека Болдвіна під час суду у справі про загибель українки.