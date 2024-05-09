Росіяни розшукують репера Oxxxymirona — деталі

Російський репер Oxxxymiron. Фото: росЗМІ

Відомого репера Oxxxymirona (справжнє ім'я — Мирон Федоров), який засудив війну проти України, оголосили у розшук в Росії. За якою саме статтею, не уточнюється.

Про це пишуть росЗМІ.

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Oxxxymirona внесли в базу розшуку МВС Росії

Російського репера, який з початку повномасштабного вторгнення РФ засудив криваву політику Кремля, внесли в базу розшуку МВС Росії. Стаття, за якою його хочуть притягнути до відповідальності приховується, однак відомо, що його звинувать саме у злочині.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", — зазначається у базі МВС Росії.

Російський репер Oxxxymiron в базі розшуку МВС Росії. Фото: росЗМІ

Що відомо про репера Oxxxymirona

Репер на початку війни в Україні став одним із небагатьох російських зірок, який відкрито засудив криваву політику Путіна. Після своїх публічних висловлювань у підтримку України, артиста внесли у чорний список та заборонили його виступи в Росії.

У березні 2022 року репер виїхав з РФ та організував у Європі благодійний тур. Прибуток з концертів він спрямовував польській організації, яка допомагала дітям українських біженців. Загалом йому вдалося зібрати більше 60 тисяч доларів. Артист випустив кліп на антивоєнну пісню "Ойда", в якому назвав Путіна "старим гномом" та засудив усіх російських зірок, яким продалися за криваві рублі.

Нагадаємо, російська телеведуча Настя Івлєєва у свій день народження їздила на Донбас "слухати війну". А грузинська співачка Тамара Гвердцителі звинуватила президента РФ Володимира Путіна в смерті рідної людини.