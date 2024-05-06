Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Засудженого за педофілію режисера Єралаша нагородили за участь у війні проти України arrow

Засудженого за педофілію режисера Єралаша нагородили за участь у війні проти України

6 травня 2024 11:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Колишній режисер "Єралашу" Ілля Білостоцький отримав нагороду за вбивства українців — деталі
Російський режисер Ілля Білостоцький. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Колишній режисер "Єралашу" та серіалу "Слід" Ілля Білостоцький отримав медаль за вбивства українців. На війну проти України він потрапив із колонії, де відбував термін за зґвалтування 14-річного хлопчика.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Педофіл-окупант отримав медаль за вбивства українців

Відомий російський режисер Ілля Білостоцький, який має судимість за зґвалтування підлітка, отримав медаль за "За порятунок загиблих". За вбивства українців окупанта також звільнили від в'язниці.

Окупанта нагородили за вбивства українців
Російський режисер Ілля Білостоцький. Фото: росЗМІ

"Указом президента мене було нагороджено державною нагородою — медаллю "За порятунок тих, хто гинув", яку мені вручили перед строєм товаришів за діючими російськими законами отримання державної нагороди мене повністю звільнено від покарання, з мене знято судимість, тобто, загалом, усе скасовують", — написав Білостоцький.

Публікація окупанта та колишнього режисера Єралашу
Публікація режисера Єралаша Іллі Білостоцького. Фото: скриншот VK

Ілля Білостоцький — сценарист, продюсер та режисер популярного російського кіножурналу "Єралаш" та телесеріалу "Слід" зараз служить медиком у штурмовому загоні. Восени 2023 року він відправився вбивати українців прямо з колонії, де відбував покарання за педофілію.

Нагадаємо, російська телеведуча Настя Івлєєва у свій день народження їздила на Донбас "слухати війну". А грузинська співачка Тамара Гвердцителі звинуватила президента РФ Володимира Путіна в смерті рідної людини.

війна
серіал
росіяни
Україна
нагорода
окупанти
Росія
російські зірки
медаль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень