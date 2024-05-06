Колишній режисер "Єралашу" Ілля Білостоцький отримав нагороду за вбивства українців — деталі

Російський режисер Ілля Білостоцький. Фото: росЗМІ

Колишній режисер "Єралашу" та серіалу "Слід" Ілля Білостоцький отримав медаль за вбивства українців. На війну проти України він потрапив із колонії, де відбував термін за зґвалтування 14-річного хлопчика.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Педофіл-окупант отримав медаль за вбивства українців

Відомий російський режисер Ілля Білостоцький, який має судимість за зґвалтування підлітка, отримав медаль за "За порятунок загиблих". За вбивства українців окупанта також звільнили від в'язниці.

Російський режисер Ілля Білостоцький. Фото: росЗМІ

"Указом президента мене було нагороджено державною нагородою — медаллю "За порятунок тих, хто гинув", яку мені вручили перед строєм товаришів за діючими російськими законами отримання державної нагороди мене повністю звільнено від покарання, з мене знято судимість, тобто, загалом, усе скасовують", — написав Білостоцький.

Публікація режисера Єралаша Іллі Білостоцького. Фото: скриншот VK

Ілля Білостоцький — сценарист, продюсер та режисер популярного російського кіножурналу "Єралаш" та телесеріалу "Слід" зараз служить медиком у штурмовому загоні. Восени 2023 року він відправився вбивати українців прямо з колонії, де відбував покарання за педофілію.

Нагадаємо, російська телеведуча Настя Івлєєва у свій день народження їздила на Донбас "слухати війну". А грузинська співачка Тамара Гвердцителі звинуватила президента РФ Володимира Путіна в смерті рідної людини.