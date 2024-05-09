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Россия объявила в розыск рэпера Oxxxymironа — в чем его обвиняет пропаганда

9 мая 2024 16:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Россияне разыскивают рэпера Oxxxymirona.
Российский рэпер Oxxxymiron. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известного рэпера Oxxxymirona (настоящее имя — Мирон Федоров), осудившего войну против Украины, объявили в России в розыск. По какой именно статье, не уточняется.

Об этом пишут росСМИ.

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Oxxxymirona внесли в базу розыска МВД России

Российский рэпер, который с начала полномасштабного вторжения РФ осудил кровавую политику Кремля, внесли в базу розыска МВД России. Статья, по которой его хотят привлечь к ответственности, скрывается, однако известно, что его обвиняют именно в преступлении.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отмечается в базе МВД России.

Oxxxymirona разыскивают в России
Российский рэпер Oxxxymiron в базе розыска МВД России. Фото: росСМИ

Что известно о рэпере Oxxxymiron

Рэпер в начале войны в Украине стал одним из немногих российских звезд, который открыто осудил кровавую политику Путина. После своих публичных высказываний в поддержку Украины, артиста внесли в черный список и запретили его выступления в России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oxxxymiron (@norimyxxxo)

В марте 2022 года рэпер уехал из РФ и организовал в Европе благотворительный тур. Прибыль с концертов он направлял польской организации, которая помогала детям украинских беженцев. В общей сложности ему удалось собрать более 60 тысяч долларов. Артист выпустил клип на антивоенную песню "Ойда", в котором назвал Путина "старым гномом" и осудил всех российских звезд, продавшихся за кровавые рубли.

Напомним, российская телеведущая Настя Ивлеева в свой день рождения ездила на Донбасс "слушать войну". А грузинская певица Тамара Гвердцители обвинила президента РФ Владимира Путина в смерти родного человека.

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Oxxxymiron
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