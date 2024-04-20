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Росіяни приписали собі авторство фільму "Я і Фелікс"

20 квітня 2024 12:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Росіяни приписали собі авторство фільму "Я і Фелікс" — фото
Український фільм "Я і Фелікс". Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Фільм української режисерки Ірини Цілик "Я і Фелікс" нещодавно вийшов у кінопрокат. Однак росіяни вже встигли його привласнити собі. 

Це помітив Telegram-канал GEEK JOURNAL.

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На піратському російському сайті з перегляду фільмів з'явилась українська картина "Я і Фелікс". Вся знімальна команда — українці. Серед них відомі митці — режисерка Ірина Цілик, поет Юрій Іздрик і акторка Анастасія Карпенко. Однак в описі до фільму йдеться про якусь Росію.

"... це драма про дорослішання молодого чоловіка у 90-ті в Росії", — написано на сайті. Також зазначено, що вже хтось переклав фільм російською.

Скріншот російського кіносайту. Фото: Telegram-канал GEEK JOURNAL.
Скріншот російського кіносайту. Фото: Telegram-канал GEEK JOURNAL.

Режисерка Ірина Цілик шокована, що окупанти викрали її фільм. Вона побажала їм смерті.

"Я аж поперхнулась. Та щоб ви здохли", — написала мисткиня.

Твіт Ірини Цілик про росіян. Фото: twitter/IrynaTsilyk
Твіт Ірини Цілик про росіян. Фото: twitter/IrynaTsilyk

Нагадаємо, покази фільму "Я і Фелікс" перенесли — що сталося. Також ми розповідали, що подивитися цього тижня в кінотеатрах.

війна
дезінформація
кіно
крадіжка
росіяни
українські зірки
Юрій Іздрик

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