Росіяни приписали собі авторство фільму "Я і Фелікс" — фото

Український фільм "Я і Фелікс". Фото: стоп-кадр

Фільм української режисерки Ірини Цілик "Я і Фелікс" нещодавно вийшов у кінопрокат. Однак росіяни вже встигли його привласнити собі.

Це помітив Telegram-канал GEEK JOURNAL.

Читайте також:

Росіяни поцупили відомий український фільм з Юрієм Іздриком

Країна-агресор атакує не тільки на полі бою, а ще й дошкуляє в інформаційній війні.

На піратському російському сайті з перегляду фільмів з'явилась українська картина "Я і Фелікс". Вся знімальна команда — українці. Серед них відомі митці — режисерка Ірина Цілик, поет Юрій Іздрик і акторка Анастасія Карпенко. Однак в описі до фільму йдеться про якусь Росію.

"... це драма про дорослішання молодого чоловіка у 90-ті в Росії", — написано на сайті. Також зазначено, що вже хтось переклав фільм російською.

Скріншот російського кіносайту. Фото: Telegram-канал GEEK JOURNAL.

Режисерка Ірина Цілик шокована, що окупанти викрали її фільм. Вона побажала їм смерті.

"Я аж поперхнулась. Та щоб ви здохли", — написала мисткиня.

Твіт Ірини Цілик про росіян. Фото: twitter/IrynaTsilyk

Нагадаємо, покази фільму "Я і Фелікс" перенесли — що сталося. Також ми розповідали, що подивитися цього тижня в кінотеатрах.