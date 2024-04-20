Росіяни приписали собі авторство фільму "Я і Фелікс" — фото

Росіяни приписали собі авторство фільму "Я і Фелікс"
Фільм української режисерки Ірини Цілик "Я і Фелікс" нещодавно вийшов у кінопрокат. Однак росіяни вже встигли його привласнити собі.
Це помітив Telegram-канал GEEK JOURNAL.
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На піратському російському сайті з перегляду фільмів з'явилась українська картина "Я і Фелікс". Вся знімальна команда — українці. Серед них відомі митці — режисерка Ірина Цілик, поет Юрій Іздрик і акторка Анастасія Карпенко. Однак в описі до фільму йдеться про якусь Росію.
"... це драма про дорослішання молодого чоловіка у 90-ті в Росії", — написано на сайті. Також зазначено, що вже хтось переклав фільм російською.
Режисерка Ірина Цілик шокована, що окупанти викрали її фільм. Вона побажала їм смерті.
"Я аж поперхнулась. Та щоб ви здохли", — написала мисткиня.
Нагадаємо, покази фільму "Я і Фелікс" перенесли — що сталося. Також ми розповідали, що подивитися цього тижня в кінотеатрах.
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