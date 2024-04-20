Россияне приписали себе авторство фильма "Я и Феликс".

Украинский фильм "Я и Феликс". Фото: стоп-кадр

Фильм украинского режиссера Ирины Целик "Я и Феликс" недавно вышел в кинопрокат. Однако россияне уже успели его присвоить себе.

Это заметил Telegram-канал GEEK JOURNAL.

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На пиратском сайте по просмотру фильмов появилась украинская картина "Я и Феликс". Вся съемочная команда — украинцы. Среди них известные творцы — режиссер Ирина Целик, поэт Юрий Издрик и актриса Анастасия Карпенко. Однако в описании к фильму речь идет о России.

"...это драма о взрослении молодого человека в 90-е в России", — написано на сайте. Также отмечено, что уже кто-то перевел фильм на русский язык.

Скриншот русского киносайта. Фото: Telegram-канал GEEK JOURNAL.

Режиссер Ирина Целик шокирована, что оккупанты похитили ее фильм. Она пожелала им смерти.

"Я даже поперхнулась. Да чтоб вы сдохли", — написала она.

Твит Ирины Цилык. Фото: twitter/IrynaTsilyk

Напомним, показы фильма "Я и Феликс" перенесли — что произошло. Также мы рассказывали, что посмотреть на этой неделе в кинотеатрах.