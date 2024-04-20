Відверта роль Крістен Стюарт та викрадення Ебіґейл — що подивитися в кіно

Кадр з фільму "Любов, брехня та кровопролиття". Фото: Instagram/bridgetprods

Цього тижня в український кінопрокат вийшли шість нових фільмів. Серед них, зокрема, нова стрічка "Любов, брехня та кровопролиття" з номінанткою премії "Оскар", голлівудською акторкою Крістен Стюарт.

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Любов, брехня та кровопролиття

Кримінальний трилер та мелодрама є другим фільмом британської режисерки та сценаристки Роуз Гласс. За сюжетом відлюдькувата менеджерка тренажерного залу, яку грає Крістен Стюарт, стає близькою з амбітною бодибілдеркою, яка в гонитві за своєю мрією прямує у Лас-Вегас. Їхня пристрасть виливається в небезпечну пригоду, що затягне їх обох у тенета злочинних зв’язків.

Ебіґейл

За сюжетом американського трилеру та фільму жахів, донька впливового злочинця Ебіґейл, яку зіграла 14-річна Аліша Вейр, захоплюється балетом. Конкуренти батька викрали її. Сховати дитину на час торгів вирішили у віддаленому маєтку.

Хлопці та дівчата, яких найняли аби вони приглянули за дитиною, вже налаштувалися на приємний відпочинок. Аж виявляється, що Ебіґейл розуміється не тільки на балеті. Вона — жорстокий, безжальний і дуже сильний вампір.

Манкімен

Кримінальний трилер та бойовик зняв британський актор індійського походження Дев Пател, який зіграв головну роль. За сюжетом, щоночі у ринг виходять бійці. За правилами, які тут діють, хтось обов’язково має програвати. Зазвичай це Манкімен, хлопець, вдягнений у маску білої мавпи. Ще дитиною він став свідком вбивства своєї матері.

Земля короля

Пригодницький історичний трилер знято данським режисером та сценаристом Ніколаєм Арселем. В основі сюжету — книга Іди Йессен "Капітан та Енн Барбара". Втомлений роками військової служби Людвіг Кален отримує від короля дозвіл займатися землеробством на віддалених землях. Мова про вересові пустища на півночі Данії.

У вдячність за обробіток земель, які раніше вважали для цього непридатними, король обіцяє Калену дворянський титул. На місці з’ясовується, що болотисті землі — найменша проблема, з якою стикнеться Кален.

На вістрі клинка

Серед персонажів французької драми є реальні особистості, однак фільм показує їх без історичної точності. Події відбуваються у 1887 році у Парижі. Клемана Лаказа всі знають як неперевершеного майстра дуелей. Хоча цей вид вирішення суперечок поза законом, у високому товаристві доволі часто трапляються дуелі.

До Лаказа звертається по допомогу суфражистка Марі-Роуз Астьє. Вона давно й самовіддано бореться за права жінок та хоче викликати на дуель журналіста, який своїми статтями кидав тінь на її діяльність.

Пухнасті супергерої

Анімаційний фільм створено в Австралії. Він є продовженням мультфільму "Бойовий вомбат", що вийшов на екрани у 2020 році. Минув рік відколи вомбат Меггі Діггінс прославилася як супергерой. Їй та її другу Світі встановили пам’ятник на головній площі міста. Тепер у кожного є спеціальний додаток, який дозволяє звернутися по допомогу до цієї парочки.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, скільки зібрав український фільм "Я і Фелікс" в кінотеатрах.