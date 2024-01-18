Россияне сорвали концерт группы ТНМК — детали скандала

Группа ТНМК. Фото: instagram.com/tnmkongo/

Россияне обвинили украинскую группу ТНМК в поедании детей. Поэтому им отменили концерт в Словении.

Об этом артисты рассказали в эфире телеканала "Киев 24".

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16 января в Словении российские пропагандисты сорвали благотворительный концерт группы ТНМК. Они рассказали владельцу клуба, где должно было состояться выступление, что украинские артисты едят детей.

Он отменил концерт музыкантов за несколько часов до начала и заявил, что их песни агрессивно настроены и что он "за мир".

"Владелец клуба все согласовал, но на этапе финальных согласований он начал странно вести себя: то обвинял нас, что райдеры какие-то не такие, то информацию какую-то не направили. Потом начал ставить условия и оскорблять, что мы не профессионалы. В день концерта он позвонил по телефону и сообщил, что его не будет, потому что мы "неонацисты" едим детей, бьем "гусей" и тому подобное", — рассказал директор группы Святослав Румежак.

Позже группа узнала, что в Любляне активно информационно работают российские пропагандисты. Они бойкотируют все украинские митинги, делают все возможное, чтобы украинские ивенты отменялись.

"Эти люди позвонили владельцу клуба, сказали, что мы — "нацисты", ведем агрессивную пропаганду и хейтспичи", — рассказал Румежак.

Выступление группы ТНМК. Фото: instagram.com/tnmkongo/

Артистам удалось выйти из ситуации. Им помогла украинская диаспора в Словении и нашла бесплатный зал в Pivnica Union.

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